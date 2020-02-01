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Более 1600 автоматов "АК-47" задержала Владивостокская таможня

01 Февраля 2020, 09:33 | Владивосток

Товар был ввезен из Китая без разрешения правообладателя

1620 контрафактных детских автоматов, маркированных обозначением «АК-47», выявили сотрудники Владивостокской таможни на таможенном посту Морской порт Владивосток. Товар был ввезен из Китая без разрешения правообладателя.

Российский импортер подал во Владивостокскую таможню декларацию на ввоз из Китая контейнера с детскими игрушками: оружие, машинки и мишени для стрельбы. 

Как рассказал старший государственный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра таможенного поста Морской порт Владивосток Дмитрий Переведенцев, при таможенном досмотре владивостокские таможенники обнаружили полконтейнера контрафактных пластмассовых автоматов (1620 штук), на которых нанесено обозначение «АК-47», сходное до степени смешения с охраняемым товарным знаком компании АО «Концерн Калашников».

У поставщика отсутствовали документы, разрешающие использовать данный товарный знак. Владивостокская таможня обратилась к представителю правообладателя и выяснила, что никаких договоров и соглашений об использовании указанного товарного знака с импортером не заключалось.  Значит, товар  ввезен в Россию незаконно.

За незаконное использование чужого товарного знака Владивостокская таможня возбудила дело об административном правонарушении. 

СПРАВКА «ЗОЛОТОГО РОГА»: Ответственность за незаконное использование чужого товарного знака предусмотрена ст. 14.10 ч. 1 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией товара.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: таможня  ак-47  правообладание  контрафакт 



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