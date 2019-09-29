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МЧС высказалось о курении на балконах
Ведомство таким образом предупреждает курильщиков об ответственности
Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности, заявили «Интерфаксу» в МЧС. «МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности», — рассказали в ведомстве.
Ранее на этой неделе стало известно, что правительство РФ одобрило ряд новых требований по обеспечению пожарной безопасности. Согласно им, запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить, отмечали эксперты. За нарушение предусмотрен штраф для физических лиц до пяти тысяч рублей.
Новые правила противопожарного режима начнут действовать с 1 октября 2019 года. Запрет на курение на балконах успели поддержать в Кремле и Минздраве РФ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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