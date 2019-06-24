Приморью удалось подняться с самого дна негативного рейтинга

Но ситуация еще очень далека от благополучной

Ненецкий автономный округ (НАО), Архангельская область и Чеченская Республика — субъекты, максимально свободные от наркотиков. Самая неблагополучная ситуация — в Московской и Челябинской областях, а также в Хакасии. Такие выводы сделали специалисты «Трезвой России», которые подготовили новый ежегодный «Антинаркотический рейтинг регионов» и направили его в правительство. В Московской области проблемную ситуацию связывают с большим количеством мигрантов, а в пресс-службе челябинского минздрава число наркопотребителей в регионе назвали «средним по стране».

Специалисты «Трезвой России» подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год. «Известия» ознакомились с документом, который уже направлен в правительство, Совет Федерации и администрации субъектов.

Согласно рейтингу, в тройку максимально свободных от наркотиков вошли Ненецкий автономный округ (НАО), Архангельская область и Чеченская Республика. Хотя еще год назад НАО был на 14-й позиции, а Чечня — на четвертой. Архангельская область переместилась с первого места на второе.

На трех последних местах –– Московская и Челябинская области, а также Хакасия. Эти территории стали самыми неблагополучными в плане потребления запрещенных веществ. В прошлом году (по данным за 2017-й) регионы также находились в нижней части таблицы, но последние места занимали тогда Сахалинская область, Еврейская автономная область и Приморский край. За год обстановка там немного улучшилась.

При этом значительно ухудшилась ситуация в Северной Осетии –– Алании, которая потеряла 27 пунктов в антинаркотическом рейтинге, заняв в итоге 60-е место. На 23-й позиции оказалась и Мордовия, которая потеряла сразу 18 пунктов.

В качестве критериев оценки составители рейтинга использовали официальную статистику Росстата, Минздрава, МВД. В том числе –– число умерших от отравления наркотическими и психотропными веществами.

Цель рейтинга, как сказано в документе, — выразить общественный запрос на необходимость качественных реформ в антинаркотической деятельности государства. А также предложить правительству, Совету Федерации разработать и внедрить новую комплексную систему защиты здоровья граждан от наркоугрозы.

Число наркоманов ежегодно увеличивается, а сами вещества становятся дешевле и доступнее, отметил руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев. Это свидетельствует о том, что действующая стратегия устарела, а методик первичной профилактики критически мало.

В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что предложения «Трезвой России» уже поступили в аппарат и будут рассмотрены в установленном порядке.

Стоит отметить, что наиболее свободный от наркотиков Ненецкий автономный округ по итогам 2018 года входит в топ-5 самых пьющих регионов — 28,6 л на душу населения. В пятерке также и Московская область (25,8 л). Согласно рейтингу Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, средний показатель на душу населения в России — 14,3 л легальной алкогольной продукции.

В пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области «Известиям» пояснили, что антинаркотический рейтинг представляет собой данные официальной статистики по основным направлениям в сфере незаконного оборота наркотиков (количество преступлений, больных наркоманией и умерших от острых отравлений) в расчете на 100 тыс. населения.

Главной проблемой остается высокий уровень латентности наркомании. В Московской области стремятся к тому, чтобы как можно больше людей, употребляющих запрещенные вещества, проходили лечение в государственных учреждениях под контролем квалифицированных специалистов-наркологов, отметили в главном управлении.

В рейтинге не учитывается и объективная причина, оказывающая значительное влияние на ситуацию в Московской области: в регионе фактически живет значительно больше людей, чем официально зарегистрировано, среди них — мигранты из наркоопасных регионов. Свыше 30% лиц, привлеченных в 2018 году к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений на территории Подмосковья, и более 25% умерших от передозировки, не являлись жителями этого региона, отметили в областном управлении.

В пресс-службе минздрава Челябинской области «Известиям» сообщили, что число наркопотребителей, состоящих на учете в регионе, — среднее по стране и к тому же оно постоянно снижается. Если в 2015 году было зарегистрировано 15 тыс. человек, то в начале 2019 года — 8,2 тыс. Количество смертельных отравлений наркотиками в регионе за год снизилось практически вдвое –– по итогам 2018-го было зафиксировано 178 случаев.

В пресс-службах правительств НАО, Архангельской области, Чеченской Республики и Хакасии на запросы «Известий» оперативно не ответили.

Данные рейтинга практически совпадают с официальной статистикой. Как пояснила «Известиям» директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко, в 2018 году самая благополучная ситуация зарегистрирована в Астраханской области, Калмыкии, Чечне, Белгородской области и Ненецком автономном округе. Неблагополучная обстановка — в Еврейской автономной области, Воронежской, Ульяновской, Курганской, Челябинской и Новосибирской областях.

— В зоне риска в плане употребления наркотиков находится Дальневосточный федеральный округ, — сказала Татьяна Клименко. — Это территория, где произрастает конопля, через него также проходит наркотрафик.

При этом распространенность наркомании в стране, судя по официальной статистике, сокращается. По данным центра, в 2018 году в РФ было зарегистрировано 250,6 тыс. больных с этим диагнозом (снижение на 9% по отношению к 2017-му). Еще 172,7 тыс. человек имели диагноз «пагубное употребление» запрещенных веществ (минус 8%). В этом случае речь идет о тех, кто употребляет наркотики, но зависимость еще не успела развиться.

Самый высокий оборот запрещенных веществ специалисты фиксируют в материально благополучных регионах, сказал «Известиям» директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийске, подчеркнул эксперт. По его словам, есть и косвенный признак, который свидетельствует о проблемности субъекта: число пациентов в реабилитационных центрах. По данным института, больше всего их в Иркутской области.