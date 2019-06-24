Мошенники лишают россиян квартир при помощи цифровой подписи

Причем, вам даже необязательно иметь таковую – преступники сами сначала получат ее за вас

Власти в свое время, как это водится, приняли недоработанный закон об электронной подписи, а теперь судорожно пытаются исправить очередной собственный просчет. В Госдуму внесли законопроект, который призван защитить россиян от подделок электронных подписей. Законодательство в этой сфере будет ужесточено в случае принятия поправок. В последнее время уязвимостью в системе начали пользоваться мошенники, которые занимаются отъемом недвижимости.

Система, изначально задуманная для того, чтобы облегчить людям жизнь, в итоге создает им проблемы на ровном месте. Как россияне лишаются своих квадратных метров одним кликом и можно ли вернуть квартиру после того, как мошенники переписали ее на себя, — разбирались «Известия».

Получили, расписались

В столичном регионе за минувший месяц было зарегистрировано уже два случая мошенничества с недвижимостью, при которых использовали поддельные электронные подписи. Обе сделки удалось провести через портал Росреестра. Причем в первом случае собственник даже не имел электронной подписи, которая должна храниться в базе.

О том, что квартира была «подарена» другому лицу, владелец квартиры узнал, получив платежный документ на чужую фамилию. Во втором же случае мошенники использовали старые паспортные данные владельца недвижимости. Афера вскрылась после того, как мужчина решил оформить резидентное разрешение на парковку, но получил отказ из-за того, что более не является собственником жилья, сообщает «Коммерсантъ».

По данным Минкомсвязи, в России насчитывается около 500 удостоверяющих центров, в которых можно получить электронную подпись. В Росреестре настаивают на усилении контроля, а новый законопроект предполагает, что вносить сведения в ЕГРН с использованием электронных документов можно будет лишь с предварительного согласия собственника.

Владелец квартиры может подать заявление в Росреестр о том, что любые сделки с недвижимостью можно совершать только в его личном присутствии. Однако, по словам автора законопроекта председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, даже наличие такого документа не может обезопасить граждан в полной мере.

«На практике применение такого способа идентификации, как усиленная квалифицированная электронная подпись, не защищено от риска получения ключа проверки электронной подписи неуправомоченным лицом. В последнее время выявились новые мошеннические схемы завладения чужой недвижимостью — путем получения незаконного доступа к ключу проверки электронной подписи и последующей подачи в Росреестр соответствующего заявления от имени собственника в электронной форме», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму 11 июня.

Закон написан

По время заседания, на котором рассматривался вопрос об ужесточении контроля за использованием электронных подписей, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал навести порядок в этой сфере и связал текущее состояние дел с недостаточным профессионализмом людей, которые принимали закон.

«Появились мошеннические схемы с электронной подписью. Мы же здесь приняли соответствующий закон — кто его готовил, где аппарат, где юристы?! Неужели нельзя было предусмотреть с самого начала, что по вопросам недвижимости не должно быть никаких электронных подписей, подписи ставить на договорах купли-продажи обязательно у нотариуса, живьем, обычной ручкой с синими чернилами? Любой мошенник может вот сейчас вас лишить жилья — вы отобьетесь, но полгода будете бегать по судам, по прокуратурам, а в вашем доме будет жить другой человек», — возмутился лидер ЛДПР. Одновременно он призвал принять закон, который защитит одиноких людей от незаконных сделок с недвижимостью.

Цифровую подпись можно использовать не только для осуществления сделок с недвижимостью, но и при дистанционном оформлении документов, а в ряде случаев при получении кредитов в микрофинансовых организациях. Зачастую мошеннические схемы связаны с оформлением юридических лиц на граждан, которые об этом даже не подозревают.

Самих удостоверяющих центров должно стать меньше, а отбор в них гораздо жестче, рассказал в интервью «Известиями» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Электронная подпись, к сожалению, в последнее время стала инструментом многих преступлений, мошенничества, в том числе при переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, при продаже жилья, при оформлении кредитов. Поэтому необходимо навести порядок. Правительство подготовило законопроект по наведению порядка с удостоверяющими центрами. Их будет меньше, будут очень жесткие требования, в том числе к капиталу таких удостоверяющих центров. Им будет что терять, если они что-то нарушат. Ну и наши силовые структуры будут более серьезно подключены к этому вопросу по контролю за электронной подписью и правильному использованию», — подчеркнул Аксаков.

В Федеральной нотариальной палате также предостерегли об опасностях, связанных с применением цифровых технологий в сфере купли-продажи недвижимости. Без объективного контроля такие операции могут быть сопряжены с большим риском мошенничества. Электронная подпись может упростить работу мошенников, причем жертвами могут стать не только пожилые люди, но и молодежь, активно пользующаяся мобильными приложениями.

«В эпоху цифровизации нотариальное сообщество позаботилось о дополнительных мерах защиты документов в «цифре». Удостоверяя электронный документ, нотариус делает это своей усиленной квалифицированной электронной подписью. Документ направляется в государственные реестры, выдается человеку на специальном носителе или пересылается по безопасным каналам на его почту, и он также хранится в единой информационной системе нотариата, что исключает его подделку», — отметили в Федеральной нотариальной палате (ФНП)

Быстрые деньги

Благодаря удобству формат электронной подписи стал более популярным в России, но вместе с тем электронная подпись дает возможность мошенникам обогатиться за чужой счет. В этом, по мнению преподавателя юридического факультета МГИМО, адвоката Виктории Данильченко, могут быть замешаны недобросовестные сотрудники удостоверяющих центров.

«Неправомерное использование электронной подписи (подделка или регистрация на третье лицо) в отъеме жилья встречается редко, но, на мой взгляд, в скором будущем мы будем слышать о таких историях всё чаще и чаще. Зачастую соучастниками мошеннических схем становятся и сотрудники специализированных удостоверяющих центров, которые и выдают электронную подпись», — поясняет Данильченко.

По ее словам, в центрах оформления электронной подписи мошенники пытаются использовать поддельные паспорта или просроченные документы.

«Минкомсвязь уже предоставило проект поправок в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих наказание для сотрудников таких центров в виде штрафа до 300 тыс. рублей или исправительных работ сроком на два года, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — отмечает юрист.

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За выдачу электронной подписи с заведомо недостоверной информацией о владельце, согласно законопроекту, грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет. Юристы советуют гражданам не только писать заявления в Росреестр о невозможности проведения сделок без личного участия, но и крайне осторожно обращаться со сканами документов в интернете, поскольку они также могут стать опасными инструментами в руках мошенников.

Исключить мошеннические действия в отношении недвижимости на сто процентов невозможно, потому что для подделки подписи используют фальшивые доверенности. Совершать электронные сделки с недвижимостью можно в течение срока действия подписи, то есть одного года, рассказала «Известиям» юрист Европейской юридической службы Людмила Старовойтова.

«Случаи доведения преступных действий до регистрации перехода права как правило в большинстве случаев пресекаются на ранних стадиях благодаря взаимодействию управления Росреестра с правоохранительными структурами, нотариатом, судебными приставами и другими органами. Если гражданину стало известно о совершении в отношении принадлежащей ему недвижимости противоправных действий, нужно незамедлительно обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве в отношении неопределенного круга лиц. Также признать совершенную сделку недействительной можно в судебном порядке», — уточняет юрист.