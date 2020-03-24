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ФСБ задержала хакерскую группу, торговавшую данными кредиток

24 Марта 2020, 16:45 | В России

Члены группы создали более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных

В России разоблачили межрегиональную группу, участникам которой вменяется торговля данными кредитных и расчетных карт, полученных в результате взлома учетных записей владельцев счетов.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным департаментом МВД в 11 субъектах РФ (Крыму, Северной Осетии-Алании, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе) пресечена противоправная деятельность организованной группы лиц, которая специализировалась на продаже краденных данных кредитных и расчетных карт российских и зарубежных финансовых учреждений, полученных в результате неправомерного доступа к учетным записям пользователей интернета и платежных систем», - говорится в сообщении центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, которое приводит «Интерфакс».

По данным ведомства, членами группы создано более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных, «которые впоследствии использовались злоумышленниками для хищения денежных средств с банковских счетов граждан различных государств, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в интернете».

Задержано более тридцати членов группы (включая граждан Украины и Литвы). Двадцати пяти из них предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: банк  хакер  крым  кредитки  ФСБ  Москва 



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