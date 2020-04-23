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Полномочия полиции значительно расширят

23 Апреля 2020, 09:49 | В России

В правительстве подготовили законопроект, расширяющий полномочия правоохранителей

Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.

Как рассказал "Интерфаксу" источник в аппарате Госдумы, поправки, дающие полиции дополнительные права, были одобрены правительством, но на рассмотрение в нижнюю палату их еще не внесли.

В законопроекте предлагается разрешить полицейскому "с обнаженным огнестрельным оружием" применить его во время задержания, если преследуемый сам попытается достать оружие или "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения" на правоохранителя.

Согласно этой инициативе, полиции также позволят вскрывать автомобили для спасения жизни граждан или для предотвращения преступления. Автомобилиста, чью машину вскрыли в его отсутствие, полицейские должны будут известить об этом в течение суток с момента вскрытия.

Помимо этого стражи порядка получат право оцеплять или блокировать ту или иную территорию. В ее границах они смогут проводить личный досмотр и досматривать транспортные средства.

30 статью действующего закона о полиции правительство предложило дополнить положением о том, "сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию". Также полицейские не будут нести ответственность за ущерб, нанесенный при вскрытии автомобиля, если они действовали на законных основаниях.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: арест  задержание  полномочия  коронавирус  МВД  оружие  правительство  covid  карантин  полиция 



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