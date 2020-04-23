Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Полномочия полиции значительно расширят
В правительстве подготовили законопроект, расширяющий полномочия правоохранителей
Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Как рассказал "Интерфаксу" источник в аппарате Госдумы, поправки, дающие полиции дополнительные права, были одобрены правительством, но на рассмотрение в нижнюю палату их еще не внесли.
В законопроекте предлагается разрешить полицейскому "с обнаженным огнестрельным оружием" применить его во время задержания, если преследуемый сам попытается достать оружие или "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения" на правоохранителя.
Согласно этой инициативе, полиции также позволят вскрывать автомобили для спасения жизни граждан или для предотвращения преступления. Автомобилиста, чью машину вскрыли в его отсутствие, полицейские должны будут известить об этом в течение суток с момента вскрытия.
Помимо этого стражи порядка получат право оцеплять или блокировать ту или иную территорию. В ее границах они смогут проводить личный досмотр и досматривать транспортные средства.
30 статью действующего закона о полиции правительство предложило дополнить положением о том, "сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию". Также полицейские не будут нести ответственность за ущерб, нанесенный при вскрытии автомобиля, если они действовали на законных основаниях.
Новости партнеров
Новости тематики
- Полномочия полиции значительно расширят
- ФСБ задержала хакерскую группу, торговавшую данными кредиток
- Третий за сегодня самолет получил анонимное сообщение о "минировании"
- МЧС высказалось о курении на балконах
- Власти обманули семью, которая сдала найденный клад государству
- Офицеров элитных подразделений ФСБ подозревают в краже денег, ранее украденных полковником Захарченко
- Причиной катастрофы "Суперджета" в Шереметьево могла стать молния
- Стало известно о новых способах вымогательства денег у пенсионеров
- Российская семья выкинула на помойку несколько миллионов рублей
- Два дальневосточных города признаны самыми коррумпированными в стране
Новости раздела
- Полномочия полиции значительно расширят
- ФСБ задержала хакерскую группу, торговавшую данными кредиток
- Третий за сегодня самолет получил анонимное сообщение о "минировании"
- Общественные организации России призвали магазины добровольно убрать снюсы с прилавков
- Никогда не берите в руки чужие банковские карты
- Россияне могут претендовать на чужую недвижимость
- Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
- МЧС высказалось о курении на балконах
- Путин усложнил силовикам бесконтрольные аресты предпринимателей
- Власти обманули семью, которая сдала найденный клад государству
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Режим самоизоляции решено продлить
- Депутаты инициировали выплаты всем россиянам по 25 тысяч рублей
- Колбасный король добрался до сети "Фреш 25"
- В Суйфэньхэ стремительно растет число заболевших коронавирусом
- Полиция ограничит свободное передвижение жителей Хабаровска
- Строительство в Приморье первого на Дальнем Востоке гольф-клуба набирает обороты
- Оставшимся без работы владивостокцам придется отрабатывать пособие в 12 тысяч рублей
- Космический центр "Морской старт" стал резидентом Свободного порта Владивосток
- Шесть яиц в одном гнезде: "Бэби-бум" у дальневосточного аиста ожидают ученые
- Сидим дома: Жителям Владивостока выход в лес категорически запрещен