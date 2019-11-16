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Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
В 2019 году число краж по подобной схеме происходит регулярно
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков «Известиям».
Теперь злоумышленники стали отслеживать перечисления граждан, которые люди производят с банковских карт на карту при помощи онлайн-сервисов. Россиянину достаточно ввести данные карты, с которой нужно перевести средства, после этого ему звонят якобы работники банка и просят подтвердить перевод. Для этого они требуют назвать код подтверждения из СМС. Далее деньги человека попадают к ним в руки.
По словам работника одного из банков, в 2019 году число краж по подобной схеме происходит регулярно.
До этого популярным способом краж с карт среди мошенников была покупка вещей в иностранных интернет-магазинах на адрес посредников.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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