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Блогер Навальный, похоже, договорился
СК возбудил против Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана войны
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о клевете в отношении блогера Алексея Навального в связи с его высказыванием в видеоролике в адрес ветерана, сообщает ТАСС.
"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении А. А. Навального. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении")", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
"Установлено, что 2 июня А. А. Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях видеоролик (в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказал свою позицию по поводу поправки в конституцию), опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны", - заявили в СК. По оценке следствия, "Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц".
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в СК.
Скопировав на одном из федеральных ресурсов видеоролик с высказыванием 93-летнего фронтовика Игната Артеменко в поддержку поправки в конституцию (помимо ветерана в ролике высказывались Вячеслав Фетисов, Лео Бокерия и Василий Лановой), блогер снабдил его комментарием, где назвал "продажными холуями", "позором страны", "людьми без совести" и "предателями". По словам родственников полковника Артеменко, у ветерана, который случайно прочитал комментарий, из-за него резко ухудшилось здоровье, начались проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали скорую. Артеменко с 17 лет воевал в партизанском отряде в Белоруссии, а затем в действующей армии, участвовал во многих боевых операциях, был ранен, награжден многими государственными наградами.
Председатель Российского союза ветеранов генерал армии Михаил Моисеев обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку высказываниям о ветеране, заявив, что никому не должно быть позволено безнаказанно оскорблять и глумиться над фронтовиками, тем более в год 75-летия Победы. А размещенная петиция от имени членов ветеранских и патриотических организаций, которые были возмущены высказываниями Навального, собрала более 10 тыс. подписей.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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