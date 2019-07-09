Власти обманули семью, которая сдала найденный клад государству

Несколько сотен золотых монет, отданных на хранение госорганам, попросту исчезли

Житель Курска в 2007 году нашел 260 золотых монет, исчезнувших при передаче в Гохран. Положенный процент нашедшему ответственные структуры платить наотрез отказались. А уголовное дело было закрыто из-за отсутствия причастных к краже. На днях суд удовлетворил иск мужчины к Минфину и постановил выплатить ему более 2 млн руб.

Ленинский суд Курска удовлетворил иск местного жителя, который потребовал компенсацию в размере 2 млн руб. от Министерства финансов за пропажу найденных им старинных монет. Об этом сообщает «Курск сегодня».

Золото из стены

В 2007 году Александр Снегирев нашел при ремонте дома бутылку, в которой находилось, по данным регионального СК, 260 золотых монет конца XIX–начала XX века, сообщает местное издание Media City. Снегирев передал ее полиции. Как утверждает издание, какое-то время монеты хранились в комнате вещдоков, затем их передали в Гохран России. Когда емкость, где были монеты, открыли, там оказались три гаечных ключа и канцелярский степлер.

Из-за кражи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения). Его вскоре приостановили, так как не удалось установить лицо, которого можно было бы привлечь к ответственности. Снегирев решил получить компенсацию за находку и подал в суд на Минфин. Суд постановил выплатить мужчине и его жене 2,15 млн руб. (по 1,076 млн пользу каждого) — половину стоимости клада, который эксперты оценили в 4 млн руб., передает ТАСС. Третьим лицом по делу, согласно карточке на сайте Ленинского суда, выступило Министерство культуры.

При рассмотрении дела представитель полиции Наталья Подунова заявила, что Снегирев не собирался сразу передавать находку правоохранительным органам и сделал это только после того, как не смог сбыть его перекупщикам. Истец заявил, что обратился к ним, чтобы проверить подлинность золота. Суд признал его требования законными.

Законодательная база

В соответствии со статьёй 233 Гражданского кодекса РФ под кладом понимаются зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право.

Найденный клад, поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество (земельный участок, строение и т. п.) , где клад был сокрыт, а также лица, обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное.

В том случае, если клад был найден кем-либо без согласия на это собственника земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, клад подлежит передаче собственнику земельного участка или иного имущества, где был обнаружен клад.

Таким образом, если вам посчастливилось найти ценности, роясь на принадлежащем вам земельном участке, то вы становитесь собственником всего обнаруженного, а отнюдь не 25%. Но, как и во всяком правиле здесь есть одно исключение. В случае если найденный клад, будет содержать вещи, относящиеся к памятникам истории или культуры, то таковые вещи подлежат передаче в государственную собственность. При этом собственник земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на получение вместе вознаграждения в размере пятидесяти процентов стоимости клада. Указанное вознаграждение распределяется между этими лицами в равных долях, за исключением случаев, когда соглашением между ними установлены иной размер долей, а также за исключением тех ситуаций, когда лицо, производившее раскопки или поиски ценностей, осуществляло это без согласия собственника имущества, где клад был сокрыт. В этом случае вознаграждение кладоискателю» не выплачивается и полностью поступает собственнику имущества, где был сокрыт клад. Установление исторической ценности, производят специалисты, в качестве которых, как правило, привлекаются музейные работники. Указанные правила не применяются, если клад найден лицами, в круг трудовых или служебных обязанностей которых входило проведение раскопок и поиска, направленных на обнаружение клада.

Тем, кого вдохновила возможность найти клад и получить его в свою собственность следует помнить о недопустимости уничтожения или повреждения памятников и сооружений истории и культуры в целях поиска или извлечения клада. Дело в том, что за подобные действия в соответствии со статьёй 243 Уголовного кодекса РФ лицо виновное в проведение раскопок повлёкших уничтожение или порчу памятников истории, культуры, природных комплексов или иных объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих историческую или культурную ценность привлекается к уголовной ответственности. Мерой наказания при этом является штраф, либо лишение свободы на срок до пяти лет, всё зависит от тяжести и обстоятельств содеянного.

Что касается налогообложения доходов полученных в результате нахождения клада, то тут есть два варианта. Если клад поступает в собственность лица его нашедшего, то возникает обязанность заплатить налог на доходы физических лиц, в том же случае, когда клад передаётся в собственность государства, то лицо нашедшее клад получает вознаграждение, не облагаемое налогом на доходы физических лиц, в соответствии с пунктом 23 статьи 217 Налогового кодекса РФ.