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Путин усложнил силовикам бесконтрольные аресты предпринимателей

07 Августа 2019, 12:23 | В России

Посадки бизнесменов сегодня проводятся, как правило, для вымогательства денег, «отжима» бизнеса или по заказу конкурентов

Президент Владимир Путин внес поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, категорически запрещающие арест бизнесменов по экономическим статьям УК, а также необоснованное и многократное продление срока содержания под стражей. Как отмечает бизнес-омбудсмен Борис Титов, теперь правоохранителям станет намного сложнее фабриковать «заказные дела», главная цель которых зачастую — развал бизнеса конкурента через заключение его в СИЗО.

3 августа президент России Владимир Путин подписал поправки в УПК, уточняющие условия запрета на арест подозреваемых в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности. В пресс-службе уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова сообщили, что теперь запрет на арест бизнесменов, который существовал и ранее, наконец-то получил работоспособную формулировку.

«Новая редакция ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ звучит гораздо более конкретно, чем предыдущая. По сути, это то самое придание силы закона разъяснениям Пленумов Верховного суда, о необходимости которого мы давно говорили. Теперь в одной норме сосредоточено три параметра, наличие которых не позволяет заключать человека под стражу: определенный набор статей, статус ИП или члена органа управления коммерческой организации, плюс связь его спорных действий с экономической деятельностью организации. То есть теперь следователю будет сложнее рассуждать о том, что предприниматель якобы не является предпринимателем, потому что сам следователь считает его мошенником», — цитирует пресс-служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: полиция  прокуратура  статья  Защита бизнеса  МВД  следственный комитет  уголовный кодекс  Путин  Борис Титов 



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Комментарии

  • люблю путина14:48, 07.08.2019#

    А у нас при клептократии что, нет законодательной власти в виде прикормленных членов ОПГ ГД, что сам фюрер устанавливает свои законы?

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