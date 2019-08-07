Путин усложнил силовикам бесконтрольные аресты предпринимателей

Посадки бизнесменов сегодня проводятся, как правило, для вымогательства денег, «отжима» бизнеса или по заказу конкурентов

Президент Владимир Путин внес поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, категорически запрещающие арест бизнесменов по экономическим статьям УК, а также необоснованное и многократное продление срока содержания под стражей. Как отмечает бизнес-омбудсмен Борис Титов, теперь правоохранителям станет намного сложнее фабриковать «заказные дела», главная цель которых зачастую — развал бизнеса конкурента через заключение его в СИЗО.

3 августа президент России Владимир Путин подписал поправки в УПК, уточняющие условия запрета на арест подозреваемых в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности. В пресс-службе уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова сообщили, что теперь запрет на арест бизнесменов, который существовал и ранее, наконец-то получил работоспособную формулировку.

«Новая редакция ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ звучит гораздо более конкретно, чем предыдущая. По сути, это то самое придание силы закона разъяснениям Пленумов Верховного суда, о необходимости которого мы давно говорили. Теперь в одной норме сосредоточено три параметра, наличие которых не позволяет заключать человека под стражу: определенный набор статей, статус ИП или члена органа управления коммерческой организации, плюс связь его спорных действий с экономической деятельностью организации. То есть теперь следователю будет сложнее рассуждать о том, что предприниматель якобы не является предпринимателем, потому что сам следователь считает его мошенником», — цитирует пресс-служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова.