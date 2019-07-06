Офицеров элитных подразделений ФСБ подозревают в краже денег ранее украденных полковником Захарченко

Нет слов…

В Москве задержали шестерых сотрудников ФСБ, среди которых есть служащие спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" (банковский отдел) ФСБ России. Их подозревают в хищении более 140 млн рублей.

Согласно одной из версий, хищение денег произошло во время обыска в одном из российских банков. По другой версии — они похитили деньги во время обыска у экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко.

Согласно материалам дела офицеры ФСБ инсценировали обыск в этом банке, во время которого там были и сотрудники Центра специального назначения (в него входят "Альфа" и "Вымпел"). "Обыск проводился по поддельному постановлению", — сообщил источник СМИ в ФСБ. Эту информацию, как отмечает автор материала, подтвердил и собеседник, близкий к ведомству.