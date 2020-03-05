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Третий за сегодня самолет получил анонимное сообщение о "минировании"
Кто-то целенаправленно дестабилизирует авиасообщение в России
Неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на борту самолета, следующего из Санкт-Петербурга в Симферополь. Экипаж сначала принял решение экстренно садиться в аэропорту Ростова-на-Дону, но затем решил следовать в пункт назначения. Второй самолет, вылетевший из Москвы (аэропорт Шереметьево), маршрут не меняет и следует в Сыктывкар, где будет проведена проверка борта.
Ранее похожий инцидент случился с пассажирским лайнером А-320, выполнявшим рейс из Москвы в Омск. Самолет успешно приземлился в аэропорту назначения.
3 марта два пассажирских лайнера экстренно прервали полеты в Москву из Новосибирска и Владивостока и сели соответственно в Перми и Хабаровске из-за анонимных сообщений о бомбе на борту. В обоих случаях сигналы не подтвердились.
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