Украинский "боинг" разбился в Тегеране

Авария произошла вскоре после взлета из-за технических проблем

Украинский лайнер Boeing 737-800 утром в среду потерпел крушение из-за технических проблем сразу после взлета из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По предварительной версии, авария произошла из-за возгорания двигателя.

На борту самолета, принадлежащего «Международным авиалиниям Украины» (самый крупный авиаперевозчик Украины), находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство погибших - граждане Ирана. Россиян на борту не было. Точные списки погибших уточняются авиакомпанией и аэропортом

Лайнер летел из Тегерана в Киев. Сейчас на месте работают спасательные команды.

По данным на июль 2019 года, в результате авиакатастроф и серьезных аварий было утеряно 213 самолетов Boeing 737 различных модификаций.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ТАСС



