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Украинский "боинг" разбился в Тегеране
Авария произошла вскоре после взлета из-за технических проблем
Украинский лайнер Boeing 737-800 утром в среду потерпел крушение из-за технических проблем сразу после взлета из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По предварительной версии, авария произошла из-за возгорания двигателя.
На борту самолета, принадлежащего «Международным авиалиниям Украины» (самый крупный авиаперевозчик Украины), находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство погибших - граждане Ирана. Россиян на борту не было. Точные списки погибших уточняются авиакомпанией и аэропортом
Лайнер летел из Тегерана в Киев. Сейчас на месте работают спасательные команды.
По данным на июль 2019 года, в результате авиакатастроф и серьезных аварий было утеряно 213 самолетов Boeing 737 различных модификаций.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ТАСС
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