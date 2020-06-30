Голосование в Приморье попытались дискредитировать

На оппозиционном ресурсе опубликован фейковый ролик

После нескольких «инцидентов» в Находке процедуру голосования пытаются дискредитировать и в Хасанском районе края. Сегодня на оппозиционной странице в «Инстаграм» «Экипажи ДПС» появилось видео, на котором изображены, якобы, выброшенные бюллетени, которые случайный прохожий нашел за остановкой транспорта в поселке Рыбак близ Славянки.

Учитывая то, что данная страница все последние месяцы активно топит против голосования за поправки в Конституцию РФ, эксперты уверены, что видео постановочное. Таких роликов сегодня много выкладывается на оппозиционных ресурсах. Правоохранительные органы оперативно на них реагируют и, как правило, видео оказывается специально подготовленным фейком.

Что же касается инцидента в Славянке, то даже сложно представить, чтобы местные власти таким топорным образом пытались обеспечить результат по голосованию.

Председатель районной ТИК Екатерина ВАТЬКОВА в эксклюзивном интервью корреспонденту газеты «Золотой Рог» сообщила, что это однозначно – провокация. «По ролику видно, что он фейковый. Человек, который это сделал, видимо, приехал, разложил поддельные бюллетени, снял видео, собрал их и уехал. Когда мы приехали на это место, бюллетеней мы там не обнаружили. Посмотрев видео, люди смогут сами убедиться: бюллетени пустые, незарегистрированные, в них отсутствуют печати в правом углу, нет подписей членов УИК, а они должны быть в обязательном порядке. Наши бюллетени – все подотчетные, всегда пересчитываются, все по актам подписано-расписано. Поэтому, мое мнение, что они скопированы с интернета и размножены на цветном принтере. Я думаю, что эта провокация специально кем-то устроена в Хасанском районе».

Важным моментом, который указывает на сомнительный характер видео - количество бюллетеней. Их слишком много для такого поселка, как Рыбка, говорит глава Славянки Максим Бренчагов.

«На вчерашний день там проголосовало 83 человека. Сам присутствовал на участке и видел опечатанный прозрачный ящик. Есть информация, что эти бумажки раскидал мужчина, лицевой стороной вверх, снял на видео и уехал на синей машине. Мы сейчас сидим с начальником районного штаба по подготовке и проведению голосования - главой района Иваном Степановым и составляем заявления в полицию и прокуратуру», - отметил Максим Бренчагов.

Как прокомментировал, не побоимся этого слова, это преступление известный приморский политолог Петр ХАНАС, авторы видео - это те, кто просто не заинтересован в развитии как всей страны, так и Приморского края и Хасанского района.

«Комиссия пересчитала бюллетени, все на месте, члены ТИК побывали на месте где как бы бумаги выбросили, там пусто. Комиссии работают в штатном режиме обеспечивая голосование в штатном режиме, на участках работают наблюдатели и полиция, все под контролем. Утверждать, что зачем-то выкинули на мусорку бюллетени- верх цинизма. Надо отметить, что на территории района резко увеличилось количество фейковой информации негативной. Когда есть люди, которые заинтересованы, чтобы Россия были силной, чтобы Хасанский район и Славянка развивались, появятся и те, кто против этого», — отметил Петр Ханас.

Напомним, что 26 июня появилась информация о нарушениях во время голосования на открытом воздухе, выложенное в соцсети представителем одной из оппозиционных партий. Однако, как отметили юристы и представители краевой избирательной комиссии, вся процедура была организована строго по рекомендация Центральной избирательной комиссии и Роспотребнадзора.

«Золотой Рог» следит за развитием ситуации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.