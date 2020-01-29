Краевой суд в Приморье отменил решение районного по резонансному делу

Мэр одного из районов судится с депутатом-редактором

В сентябре прошлого года Кавалеровский районный суд, рассмотрев иск о защите чести и достоинства мэра района Сергея ГАВРИКОВА к депутату районной Думы и редактору региональной газеты «За матушку Россию» Сергею ПЛЕВАКО, решил частично удовлетворить требования Гаврикова и взыскать с Плевако 25 тысяч рублей. Однако Плевако подал апелляцию в краевой суд и 28 января этого года краевой суд полностью отменил решение районного суда, признав правоту Плевако.

Что же так возмутило мэра Гаврикова в статье Плевако под названием «Раньше думай о Родине, а потом – о себе»? А его возмутил следующий абзац статьи: «Но из бюджета района уже истрачено около 100 тысяч рублей на кадастровые работы и около 280 тысяч на грейдировку дороги до оленника (принадлежащего Гаврикову), а это 10 км от горбатого моста через Зеркальненскую протоку до самого оленника… А глава района С. Р.Гавриков истратил из бюджета района на дорогу до оленника около 400 тысяч руб.» Районный суд обязал Плевако дать опровержение этой информации, опубликованной в газете «За матушку Россию». И решено было взыскать с Плевако 25 тысяч рублей за клевету.

Однако Плевако не согласился с таким решением районного суда и подал апелляцию в краевой суд. И краевой суд своим решением от 28 января этого года полностью отменил решение районного суда, признав тем самым правоту ответчика Сергея Плевако. В ходе заседания краевого суда Плевако уточнил, что эти деньги были потрачены из бюджета района до утверждения Думой перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения, перечня автодорог общего пользования местного значения. Этот факт подтвердил в судебном заседании начальник правового отдела Думы Кавалеровского района Михаил ПОТАПОВ.

Суд района, как указал в своей жалобе Плевако, также не учел того обстоятельства, что администрацией Кавалеровского МО не были утверждены нормативы финансовых затрат на капремонт, ремонт и содержание автодорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели. Это подтвердила прокуратура Кавалеровского района в своем протесте.

Прокуратура Кавалеровского района подтвердила, что работники филиала «Северный» АО «Примавтодор» ремонтировали дорогу и внутри оленника, находящегося в аренде у С.Гаврикова, в связи с чем копии материалов обращения С.Плевако направлены директору АО «Примавтодор» для рассмотрения вопроса об обращении в суд с иском к Гаврикову. На 1 июля 2019 г. истец Гавриков не оплатил за грейдировку дороги внутри оленника, сделанную в октябре 2018 г. и не заключил договор на выполнение работ внутри оленника. По мнению С.Плевако, работа внутри оленника возможно была оплачена за счет не выполненной работы в с. Синегорье, с.Богополь и с.Зеркальное. Использованы средства Приморского края (100% уставного капитала АО «Примавтодор» принадлежит Приморскому краю), но никто не хочет этого видеть и получить с С.Гаврикова компенсацию за использование грейдеров АО «Примавтодор». Этот факт, по мнению С.Плевако, можно отнести к превышению должностных полномочий и нецелевому использованию бюджетных средств.

Таким образом, краевой суд расставил все точки над и, отменив полностью решение районного суда, восстановив справедливость по отношению к Сергею Плевако.