В Приморье жителям Большого Камня возвращают горячую воду

28 июня группа злоумышленников повредила оборудование, обеспечивающее подачу горячей воды и тепловой энергии

С 14 июня у жителей Большого Камня не было горячей воды. Это произошло в связи с несанкционированным и незапланированным отключением горячей воды, которую произвела бывшая теплоснабжающая организация АО «Теплоком».

Переходный период при замене ресурсной организации оказался, мягко говоря, непростым. МУП «Горхоз», который постановлением администрации городского округа Большой Камень был определен как единственная теплоснабжающая организация, 27 июня запустил городскую котельную. Специалисты МУП «Горхоз» начали открывать теплопункты для того, чтобы горячая вода появилась в кранах у жителей города.

Ночью 28 июня группа лиц, имеющих отношение к бывшему арендатору АО «Теплоком», в отсутствие законных оснований, самовольно проникла на ряд объектов теплоэнергетического комплекса и прекратила подачу горячей воды, закрыв запорную арматуру и испортив часть оборудования. Также оказались похищенными и оперативные журналы. По данным фактам приняты меры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение имущества), ст. 215.1 УК РФ (Незаконное отключение от источников жизнеобеспечения), ст. 330 УК РФ (Самоуправство).

В результате совершения противоправных действий вышло из строя оборудование, обеспечивающее подачу горячей воды и тепловой энергии. В срочном порядке были начаты неотложные ремонтные работы. Несмотря на эту нестандартную ситуацию и страстное желание отдельных лиц сорвать подачу жителям города горячей воды, в настоящее время основные неполадки устранены, в большинстве домов уже в середине дня 28 июня появилась горячая вода. Ситуация находится под контролем. Необходимые меры принимаются, сообщили газете «Золотой Рог» в администрации городского округа Большой Камень.