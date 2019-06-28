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Животных из "китовой тюрьмы" просто выкинули в море (Фото)
На месте перегрузки косаток и белух видны даже следы крови (фото)
Общественность в социальных сетях возмущена продолжающимися издевательствами над косатками и белухами. Фотографии и видео, записанные на месте их выпуска в море, говорят о том, что косаток и белух просто выкидывали в море. Причем, на щитах, с помощью которых осуществлялся перегруз животных, четко видны следы крови.
Тем временем, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии докладывает, что несть белух и две косатки из «китовой тюрьмы» под Находкой выпущены в естественные условия обитания.
Как сообщили ученые, по результатам анализов, взятых у животных перед выпуском, показатели здоровья «хорошие». Упомянуты «спутниковые метки», установленные на животных, – они понадобятся, чтобы отслеживать перемещения. Однако известно, что к процессу транспортировки и оценке состояния зверей не были привлечены независимые эксперты.
По словам представителей ВНИРО, перед выпуском косатки нервничали, затем несколько часов держались возле берега и лишь после этого вышли в воды Сахалинского залива Охотского моря. Белухи, которых выпустили во вторую очередь, сразу ушли в открытое море.
Выпуску предшествовала сложная (и для людей, и для животных) перевозка. Вместо того, доставить животных на кораблях (воспользовавшись предложением Тихоокеанского флота), представители ВНИРО и компании-отловщики приняли нелогичное и рискованное решение доставить животных по суше на автотранспорте. Дорога протяженностью 1800 км из бухты Средней до мыса Перовского по трассе и воде заняла шесть суток (в том числе, из-за плохих дорог и ряда ДТП вроде пробитого колеса на фуре).
СМИ отмечали нехватку гласности и подробного освещения всей операции. Во время транспортировки к контейнерам не были приглашены журналисты, а ВНИРО опубликовал лишь одну фотографию косаток.
Зато более впечатляющие фото и даже видео разместили в соцсетях независимые экологи. На них четко видно, что животных перегружали, как обычные грузы, а на месте такой перегрузки даже остались подтеки крови (возможно, таким способом к животным крепили маяки). Фактически мормлеков просто выкинули в море.
Фото из соцсетей.
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