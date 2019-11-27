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Суд в Приморье освободил из-под ареста верующих, обвиняемых в экстремизме

27 Ноября 2019, 10:56 | Приморье

Следователь уже избрал адептам запрещенной в России секты «Свидетели Иеговы» новую меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении

19 ноября 2019 года Приморский краевой суд не нашел оснований для продления домашнего ареста Алексея Трофимова, Ольги Панюты и Ольги Опалевой.  На следующий день суд освободил также Дмитрия Малеваного. Встречные доводы следователя о том, что подозреваемые могут скрыться, суд признал голословными. Об этом сообщил сайт «Свидетели Иеговы в России». Пресс-секретарь  крайсуда Яна Шеремета подтвердила информацию. Все четверо фигурантами являются адептами Свидетелей Иеговы, жители Спасска-Дальнего.

12 ноября прошлого года Следственное управление СКР по Приморью сообщило, что в отношении жителя Спасска-Дальнего возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). «По версии следствия, в период с 16 апреля 2018 по настоящее время подозреваемый в нарушение решения Верховного Суда РФ, организовал на территории города Спасска-Дальнего, продолжение деятельности местной запрещённой религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации, в связи с осуществлением экстремистской деятельности», - говорилось в заявлении ведомства.

Всего под следствием оказалось четверо жителей Спасска-Дальнего, они находились под домашним арестом около года. По данным сайта «Свидетели Иеговы в России», в октябре 2019 года у Ольги Опалевой случился  инсульт в конвойном автомобиле. Тем не менее она не могла покидать свой дом и была вынуждена носить электронный браслет на парализованной ноге.

Алексей Ананьев, адвокат Ольги Опалевой на заседании крайсуда 19 ноября сообщил, что в мотивировочной части решения суда об отказе в продлении домашнего ареста сказано, что следствие не представило доказательств доводам, что обвиняемая может скрыться, воспрепятствовать производству по делу, оказать давление на свидетелей и т.д. 

По словам представителя СКР по Приморью Авроры Римской, следователь уже избрал всем четверым фигурантам новую меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

20 апреля 2017 года Верховный суд  признал «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской организацией, ликвидировал ее и запретил деятельность на территории России. В августе того же года все организации «Свидетелей Иеговы» внесли в список запрещенных. После этого против представителей конфессии в массовом порядке стали возбуждаться уголовные дела.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: следственный комитет  суд  секта  следователь  свидетели иеговы 



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