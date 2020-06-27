Перекрытие дорог в Находке активистами-экологами возмутило жителей города

На вызов вовремя не смогла попасть даже скорая помощь

Акция протеста, которая прошла сегодня, 27 июня, в Находке Приморского края, возмутила жителей города. Активистам из-за ограничений, связанных с Covid-19, не согласовали митинг, однако они не отказались от своей затеи. Протестующие, проведя импровизированный митинг, решили идти еще дальше и перекрыли движение в одном из оживленных микрорайонов города.

Главной темой протеста стало предстоящее строительство под Находкой завода минеральных удобрений, который должен дать не только дополнительные налоги в бюджет территории, но и создаст несколько тысяч рабочих мест.

Как выяснилось, даже сам факт самоизоляции, из которой потихоньку выходит весь мир, активисты посчитали специально спланированной против них провокацией. «Они специально на карантин посадили, чтобы мы не знали всех этих грязных дел, которые творятся у нас сейчас. Люди, приморцы - это наша земля, не дадим никаким москвичам ее ограбить, отравить, - возмущалась одна из активисток.

Откровенно агрессивное поведение митингующих, возмутило граждан. Особенно тех, кто попал в дорожную ловушку. Социальные сети мгновенно наполнились возмущенными постами. Некоторые даже предположили, что ряд протестующих находится в состоянии алкогольного опьянения.

Жительница Находки Екатерина: «Несколько человек кричали невпопад, и заметно было, что они пьяны. Затем пошел клич перекрыть дорогу. Это абсолютный абсурд. Также митингующие просили каждого позвонить в полицию с просьбой отпустить организаторов, которых задержали за несанкционированный митинг».

Еще одна жительница, с ником Hekgushka: «Митинг ради митинга, пришли за 3 копейки... Организация мошенников...».

Житель Находки Николай: «Зачем создавать неудобства жителям города? Пусть бастуют там, где их права нарушены».

Житель Находки Ольга: «Им работу дадут, за что против то?»

И так далее.

При этом митингующие юридически законы. Они просто ходили по переходу туда и обратно. Такой способ протеста хорошо известен и изобретен за пределами страны. Однако кареты скорой помощи везде пропускаются беспрекословно. В Находке решили нарушить и это правило. Протестовать - так протестовать!

Несколько раз ситуация накалялась до предела. На видео, которое выложено в соцсети, к примеру, видно, как один из митингующих чуть не затеял драку с недовольным водителем, пытающимся проехать.

Пострадавшие автомобилисты не стеснялись в выражениях, обсуждая ситуацию в в соцсетях: «Перекрывать дорогу таким образом - это скотство. Все нормальные водители уступают дорогу экстренным службам, ведь от этого зависит жизнь человека. А эти хотят якобы сделать жизнь лучше, а сами вредят еще больше».

Напомним, что накануне в онлайн-формате прошла встреча общественников, экологов, ученых с руководством Находкинского завода минеральных удобрений. Сделать это нужно было уже давно, так как вопросов у людей накопилось много. В течение двух часов участники встречи обсуждали, в частности, вырубку леса на месте постройки завода, возможные выбросы в море и воздух, риски безопасности работы, а также будущую нагрузку на водозабор для города.

К общению с исполнительным директор НЗМУ Виктором Гребенюковым подключились член регионального штаба ОНФ Артём Трембовлев, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, заместитель главы Находкинского городского округа Дмитрий Аверьянов, доктор биологических наук Владимир Раков, старший научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Татьяна Вшивкова, а также другие эксперты, общественные активисты и представители СМИ.

Представитель НЗМУ пояснил, что сегодня никакого строительства на площадке не ведется. Строго в соответствии с имеющимися документами там в настоящее время проводятся изыскательские работы. В рамках данных работ была в том числе проведена очистка участка от древесно-кустарниковой растительности. В связи с этим Виктор Гребенюков отметил, что завод планирует провести высадку зелёных насаждений и рекультивацию плодородного слоя в качестве компенсации за их изъятие с участка, отведённого под строительство завода.

Отвечая на вопрос относительно безопасности предприятия, исполнительный директор НЗМУ отметил, что ее основа – автоматическая многоуровневая система контроля, которая отслеживает весь технологический процесс этап за этапом и мгновенно реагирует на любую внештатную ситуацию сразу же останавливая процесс.

«Современное оборудования – а у нас на предприятии будет только такое – в принципе сводит риск аварии практически к нулю. Системы контроля полностью автоматизированы, что исключает человеческий фактор, и обеспечивают своего рода «многослойную» защиту. Даже если где-то часть системы даст сбой, ее тут же «подхватит» остальная сетка, которая не позволит ситуации развиваться дальше», - подчеркнул Виктор Гребенюков.

Важной составляющей промбезопасности является рациональное использование природных ресурсов и правильное обращение с отходами. Так, на предприятии будет применена система замкнутого водооборота и многоступенчатой очистки, что должно исключить загрязнение аквасреды. Утилизация отходов будет осуществляться с соблюдением всех норм.

«Вопросов много. На сегодняшний момент какой-то однозначной позиции нет. Есть понимание, что диалог необходим. Нужно развеивать существующие вокруг проекта мифы. При этом есть абсолютно понятные вопросы, например, что будет происходить на предприятии в случае нештатной ситуации? Как сделать так, чтобы не пострадала природа, люди и т.д. В ходе встречи экспертами были выдвинуты конструктивные предложения, которые были позитивно восприняты руководством НЗМУ. Отрадно, что диалог идет, наметилось много вопросов, которые будут дальше прорабатываться», - прокомментировал происходящее Артем Трембовлев.

После ввода в эксплуатацию на заводе будут работать более 1500 сотрудников. Прежде всего людей будут привлекать в самой Находке. И сегодня, из всего коллектива НЗМУ – только один сотрудник, главный инженер, является приезжим из другого региона. Зарубежные специалисты будут привлекаться только на этапе строительства. Привлеченные зарубежные компании уже зарегистрированы на территории НГО и будут платить налоги здесь. Для иногородних специалистов как российских, так и зарубежных построят отдельный автономный городок.

«Ходит много слухов о том, что НЗМУ – китайский завод, строящийся на китайские деньги и впоследствии нанимающий на работу китайских рабочих. Это абсолютно не соответствует действительности. НЗМУ – исключительно российский проект, в котором нет никаких иностранных инвестиций. Это проект, который со временем будет приносить казне по 14,5 млрд отчислений в год! Да, китайские коллеги будут помогать строить завод, однако это абсолютно понятный конечный период времени, после которого китайские рабочие вернуться к себе домой», - заметил Виктор Гребенюков.

Руководство завода уверило собравшихся: им абсолютно нечего скрывать, все правовая база у них в полном порядке, и они готовы к максимально открытому диалогу со всеми сторонами, которые вносят конструктивные предложения по проекту.

«Мне нравится, что работа проходит конструктивно, и мы понимаем друг друга. Мы разговариваем, будем разговаривать, стараемся найти общий язык. Сейчас и политика страны изменилась таким образом, что бизнес идёт к экологам. А мы готовы их учить. Что-то не понимают химики – мы объясним, подскажем. Главное – сохранить диалог», - дала оценку состоявшейся встрече старший научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Татьяна Вшивкова.

Так что протест был явно лишним в любом случае. Но его все-таки решили провести. По какой причине - вопрос...

Фото PrimaMedia.Ru.