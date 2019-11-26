Заложники приморских мостов

Большинство автомобильных мостов в Приморье 50-70-х годов постройки. За время эксплуатации они успели поистрепаться, а на дорогах появились машины, о которых в те годы и не мечтали

- Мост был надежным, фура – перегружена, - таков вывод следствия по уголовному делу водителя большегрузного автомобиля Акшина ГАЙДАРОВА, обвиняемого в трагической гибели двух человек, молодой женщины и ее малолетней дочери.

Напомним, что трагедия произошла в пятницу, 26 октября 2018 года, в районе 4-го километра трассы Осиновка – Рудная Пристань со стороны села Михайловка.

По версии следствия, водитель тягача «Volvo FH460» с прицепом, груженым картофелем, общим весом более 37 тонн, пренебрег запрещающим знаком, ограничивающим максимально разрешенную массу в 20 тонн, установленным перед въездом на автомобильный мост через реку Осиновку. В результате его невнимательности мостовые перелеты под большегрузом сложились, фура откатилась назад и раздавила автомобиль «Mazda Demio», двигавшийся следом в попутном направлении. Водитель хэтчбека, 23-летняя женщина и ее дочь 2015 года рождения погибли.





Шансов не было...

Обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждено заместителем прокурора Приморского края и передано в суд. Тем не менее, как полагают коллеги 50-летнего водителя Акшина Гайдарова, следствие было скоропалительным и необъективным, опираясь в своих выводах на недостоверные сведения. Представители Профсоюза транспортных перевозчиков Приморского края привлекли специалистов и провели собственное расследование ДТП, о котором они рассказали «ЗР». По мнению автоперевозчиков, водитель автопоезда не виновен в гибели людей.

Рухнувший мост через речку Осиновку был построен еще в 60-е годы прошлого столетия. За почти 60 лет вода источила его железобетонные опоры, цементная стяжка, скрепляющая мостовые пролеты, растрескалась, рассохлась и перестала выполнять свои функции. Очевидцы из местных жителей утверждают, что за день до ЧП по мосту прошла военная техника весом более 47 тонн. Этот факт также отрицательно сказался на состоянии обреченного гидротехнического сооружения. Не мог не сказаться. Фактически, он мог рухнуть в любой момент, даже под пассажирским автобусом.

По словам председателя Профсоюза транспортных перевозчиков Приморского края Петра КУПРИЯНОВА, когда мостовые перекрытия под автопоездом сложились, его основная часть, 9,3 метров из 16,6 общей длины большегруза, практически полностью проехала мост. И уже находилась на последнем пролете. На следствии водитель «Volvo FH460» рассказал, что перед въездом на мост, во время движения по нему со скоростью 35 км/час, а также в момент обрушения, он не видел в зеркала заднего вида идущего за ним автомобиля. И не мог видеть из-за конструктивных особенностей автопоезда: ширина полуприцепа – 2,6 метра, ширина «Mazda Demio» – 1,67 метра.

Кроме того, водитель «Mazda Demio», двигаясь в смешанном транспортном потоке с такой же примерно скоростью, что и «Volvo FH460», потому как на мосту обгон запрещен, не выдержал дистанцию между автомобилями, предписанную Правилами дорожного движения РФ, пункт 9.10. Где черным по белому написано, что «водитель должен выдерживать дистанцию (в метрах) не меньше половины значения скорости в (км/час)». Исходя из данных скорости «Mazda Demio» во время движения на мосту, расстояние хэтчбека до фуры должно составлять не менее 17,5 метров. Что позволяло водителю адекватно отреагировать в случае опасности на дороге, например, своевременно затормозить или свернуть в сторону.

Когда рухнул второй пролет моста, и фуру потащило вниз, расстояние между большегрузом и легковушкой составляло всего 3,3 метра. Судя по всему, женщина за рулем «Мазды» даже не успела понять, что произошло. По крайней мере, тормозной путь ее автомобиля на мосту не зафиксирован. При такой ситуации шансов на жизнь у водителя и пассажиров «Мазды» не было.

Не опасен, но арестован

На следствии водитель «Volvo FH460» рассказал, что «в конце проезда моста кабину автопоезда сильно подбросило и задрало вверх, он ударился головой о лобовое стекло, и почти тут же автопоезд стал двигаться назад». У Гайдарова не было ни технической, ни физической возможности его остановить. Когда фура остановилась, он вышел из кабины и увидел, что мост, который он только что проехал, обрушился. И в это время сзади поезда раздался звук клаксона. Искореженную «Mazda Demio» Гайдаров увидел, когда отошел в сторону от автопоезда...

Представители Профсоюза транспортных перевозчиков Приморского края убеждены, что к трагедии привело несколько факторов, прежде всего, несоблюдение дистанции водителем «Mazda Demio», то есть нарушение п. 9.10 ПДД РФ. Кроме того, водитель «Volvo FH460», управляя автопоездом общей массой 37 тонн, нарушил требования, предписанные дорожным знаком 3.11 «Ограничение массы» ПДД РФ. За это нарушение, согласно ч.6 ст.12.16 КоАП РФ, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей. После обрушения моста Акшин Гайдаров не скрылся с места ДТП, впоследствии он активно сотрудничал со следствием. Кроме того, он не убийца, не насильник, не коррупционер, то есть не опасен для общества. По мнению его защитников, при таких обстоятельствах нет законных оснований для содержания его под стражей в СИЗО-2 города Уссурийска, куда водитель «Volvo FH460», нарушитель административного законодательства, попал по постановлению Михайловского районного суда.

Вывод профсоюзов однозначный, водитель Гайдаров непричастен к инкриминируемому ему преступлению. Своими действиями следствие и суд причинили ущерб его конституционным правам и свободам, гарантированным Конституцией России.

Год назад Профсоюз транспортных перевозчиков Приморского края обратился к и.о. прокурора Приморского края господину ШАЙБЕКОВУ с просьбой опротестовать судебное постановление, принятое Михайловским районным судом в отношении Акшина Гайдарова о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, опротестовать решение следователя следственного управления СК России по Приморскому краю о привлечении Гайдарова в качестве обвиняемого по факту гибели двух человек.

Ответ надзирающего органа был следующим: действия или решения следователя могут быть обжалованы руководителю СУ СК России по Приморскому краю, а также председателю Следственного комитета РФ. То есть, не по адресу обратились. Обращение по указанным адресам тоже не принесло желанного результата.

В крае мосты «убитые»

Сергей ПАНТЕЛЕЙКИН, владелец большегруза:

- Я очень часто езжу по дорогам нашего любимого Приморского края. Хочу отметить очень и очень плохое состояние краевых дорог. Если за федеральные дороги сейчас взялись и хоть что-то делают, то краевые дороги и районные дороги в убогом состоянии. Особенно мостовые переправы, которые были построены еще в 50-60 годы. В лучшем случае они были рассчитаны на вес «полуторки» и «ЗиЛа». Сегодня по ним ходят автомобили, которые превышают допустимые нормы нагрузки на мосты. Повесили знаки ограничения по весу, но иную альтернативу, как проехать, как провезти груз, перевозчикам не предоставили. Если общая масса моего большегруза 20 тонн, а знак ограничения висит на 10 тонн. Водители всех грузовиков, а также междугородних автобусов – это саперы на минном поле. Когда едешь и думаешь, рванет под тобой мост или не рванет. А мосты – это еще и часть оборонного состояния страны. В случае военного конфликта, как пройдет по ним техника? И всех нас в такие условия существования загнал департамент дорожного хозяйства. Этих чиновников надо призвать к ответу.

Владимир БРАТАНОВ, индивидуальный предприниматель:

- Считаю, что водитель фуры, под которой обрушился мост, не виноват. Наши власти хотят сделать из него козла отпущения. На самом деле, это они в этом виноваты, потому что никогда не уделяли должного внимания состоянию мостов и дорог. Это не водителя большегруза надо судить, а чиновников департамента дорожного хозяйства.

Виталий КИШКОВ, индивидуальный предприниматель:

- Все последние десятилетия наши дорожные службы вообще не ремонтируют мосты, построенные в 50-60-е годы. Они уже выработали свой ресурс, единственный «ремонт», которого наши власти их удостаивают, - это установка знаков, ограничивающих въезд на мост транспорта, если его полная масса превышает разрешенную для въезда. При этом новые мосты не строят. Все пущено на самотек, рано или поздно такая трагедия должна была случиться. Это закономерный конец Осиновского моста.

Сергей ФОМИЧЕВ, водитель большегруза:

- У дорог и мостов Приморского края плачевное состояние. Что касается Осиновского моста, то здесь люди стали заложниками и жертвами сложившейся ситуации. Вины водителя в гибели женщины и ребенка нет. На этом мосту достаточно было встретиться двум порожним встречным грузовикам данного класса, и тогда бы произошло то, что уже случилось. Даже невооруженным глазом было видно, что этот мост свое отслужил, и его лет десять как должны были снести.

ВАЖНО

Экспертов не услышали

У этой истории есть еще одна сторона. По мнению автоперевозчиков, подобная трагедия может случиться во всех районах Приморья, так как подавляющее большинство мостов в крае находится в аварийном состоянии.

Что касается рухнувшего моста через речку Осиновку, то, согласно информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, последний раз освидетельствование данного мостового сооружения проводилось в июне 2018 года, почти за 5 месяцев до трагедии. Уже тогда было признано, что мост находится в аварийном состоянии из-за размораживания и разрушения бетона свай 2, 5 и 6 опор. Особенно свай однорядной опоры № 5. По большому счету, мост надо было закрывать. К сожалению, к мнению экспертов не прислушались...

На фото: Злополучный мост и до окончательного своего разрушения явно был в аварийном состояние, но, увы, закрыть его власти не решились...

Фото предоставлено Профсоюзом транспортных перевозчиков Приморского края

Сергей КОЖИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.