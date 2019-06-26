Экс-депутат Законодательного Собрания Приморья получил срок и штраф

Гособвинение запрашивало восемь лет колонии общего режима

Уссурийский районный суд приговорил бывшего гендиректора ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК), которая построила Золотой мост во Владивостоке и выступала субподрядчиком на стройке космодрома «Восточный», и бывшего же депутата Законодательного Собрания Приморского края Виктора ГРЕБНЕВА (на фото в центре) к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 200 тыс. рублей. Гребнев обвинения в свой адрес не признает.

При назначении наказания суд учел многочисленные государственные и ведомственные награды подсудимого, его возраст и состояние здоровья и посчитал возможным определить меру наказания, не связанную с реальным лишением свободы.

Г-н Гребнев обвинялся растрате в особо крупном размере, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). По версии следствия, фигурант дела, являясь гендиректором ТМК, используя свое служебное положение, распорядился вверенными ему денежными средствами в размере свыше 407 млн рублей.

По версии следствия, с января 2012 года по декабрь 2014 года глава ТМК совершал действия, направленные на преднамеренное банкротство возглавляемого им предприятия.

Так, в апреле 2014 года он умышленно заключил и исполнил в добровольном порядке, в отсутствие законных требований банка, договоры поручительства, уплатив денежные средства в размере 288 млн рублей в счет погашения перед банком кредитов другой компании.

Зная о наличии признаков банкротства, в нарушение законодательства, он не обратился в арбитражный суд с заявлением должника, а сознательно совершал действия, направленные на увеличение неплатежеспособности.

В результате неэффективного использования имущества ТМК финансовое состояние компании начало ухудшаться. Возникли проблемы с выплатой зарплаты рабочим. Арбитражный суд Приморского края признал ЗАО «ТМК» банкротом.

Досье газеты «Золотой Рог»

В рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 во Владивостоке ТМК построила мост через бухту Золотой Рог и трассу поселок Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл.