Отец с тремя детьми прятался в лесу от Covid-19 в Приморье

Страх перед коронавирусом порой зашкаливает

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник «Интерфакса».

Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже троих детей из поселка Кавалерово. Выяснилось, что их 39-летний отец тоже исчез. Всех четверых нашли в лесу, сообщило управление СКР по региону. Сейчас жизни найденных ничего не угрожает, с ними работают следователи.

Фото "РГ".