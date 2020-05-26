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Отец с тремя детьми прятался в лесу от Covid-19 в Приморье
Страх перед коронавирусом порой зашкаливает
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник «Интерфакса».
Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже троих детей из поселка Кавалерово. Выяснилось, что их 39-летний отец тоже исчез. Всех четверых нашли в лесу, сообщило управление СКР по региону. Сейчас жизни найденных ничего не угрожает, с ними работают следователи.
Фото "РГ".
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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