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Полицейские штрафуют нарушителей режима самоизоляции тысячами

26 Апреля 2020, 08:10 | Приморье

Приморцам в период карантина дома не сидится

Сотрудники полиции и административных комиссий Приморья составили более 1800 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Ежедневно на охране общественного порядка в крае задействовано более 500 полицейских.

Как сообщили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, с начала введения в Приморье режима самоизоляции, по статье 20.6.1 части 1 КоАП РФ составлено 1605 протоколов. Санкция этой статьи предусматривает штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Еще 251 нарушение зафиксировано по закону Приморского края «Об административных правонарушениях».

«Всего в административные комиссии городов и районов края направлено 862 материала по фактам нарушения режима самоизоляции», – уточнили в ведомстве.

Специалисты добавили, что ежедневно на охрану общественного порядка в общественных местах на территории Приморского края заступает 245 нарядов численностью 540 сотрудников.

Фото Vl.Ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: карантин  МВД  штраф  covid  патруль  полиция  самоизоляция 



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