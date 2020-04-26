Полицейские штрафуют нарушителей режима самоизоляции тысячами

Приморцам в период карантина дома не сидится

Сотрудники полиции и административных комиссий Приморья составили более 1800 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Ежедневно на охране общественного порядка в крае задействовано более 500 полицейских.

Как сообщили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, с начала введения в Приморье режима самоизоляции, по статье 20.6.1 части 1 КоАП РФ составлено 1605 протоколов. Санкция этой статьи предусматривает штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Еще 251 нарушение зафиксировано по закону Приморского края «Об административных правонарушениях».

«Всего в административные комиссии городов и районов края направлено 862 материала по фактам нарушения режима самоизоляции», – уточнили в ведомстве.

Специалисты добавили, что ежедневно на охрану общественного порядка в общественных местах на территории Приморского края заступает 245 нарядов численностью 540 сотрудников.

Фото Vl.Ru.