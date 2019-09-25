Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Загоревшаяся плавбаза уйдет своим ходом в Находку
Дальше ее владелец будет принимать решение о ремонте
Плавбаза «Петр Житников», загоревшаяся в Тихом океане недалеко от острова Итуруп, пойдет своим ходом в порт Находка.
На борту плавбазы находится порядка 1 тыс. тонн иваси. Рыбопродукция не пострадала.
Вылеты чартерных рейсов авиакомпании «Аврора» из Южно-Курильска для доставки части экипажа судна во Владивосток запланированы на 20.30 и 21.30 местного времени.
Плавбаза «Петр Житников», принадлежащая компании «Дальморепродукт» 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. По предварительным данным произошло возгорание тарных материалов в консервном цехе, очаг локализован. По данным МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан, 59 человек остались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. На месте происшествия работают спасательные суда «Преданный» и «Атлас».
Новости тематики
- Загоревшаяся плавбаза уйдет своим ходом в Находку
- Северокорейские рыбаки спокойно разгуливают по приморской земле
- Обитателей "Земли леопарда" может выкосить африканская чума свиней
- На девяти участках дорог в Приморском крае нет проезда
- Северная Корея удерживает российское судно
- Глава "Примгидромета" не комментирует свой "семейный подряд"
- Экс-депутат Законодательного Собрания Приморья получил срок и штраф
- В интернете предупредили о новых "способах и методах фабрикации уголовных дел" силовиками в Приморье
- Приморец ответит за преступления в лихих девяностых
- Арест террористов в Приморье никак не связан с визитом Ким Чен Ына
Новости раздела
- Загоревшаяся плавбаза уйдет своим ходом в Находку
- Северокорейские рыбаки спокойно разгуливают по приморской земле
- Обитателей "Земли леопарда" может выкосить африканская чума свиней
- На девяти участках дорог в Приморском крае нет проезда
- Северная Корея удерживает российское судно
- Глава "Примгидромета" не комментирует свой "семейный подряд"
- Чиновники нашли новый способ брать взятки
- В Приморье жителям Большого Камня возвращают горячую воду
- Животных из "китовой тюрьмы" просто выкинули в море (Фото)
- Экс-депутат Законодательного Собрания Приморья получил срок и штраф
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На одном из крупнейших предприятий Приморского края сократят сотни человек
- За должников по кредитам теперь будут отвечать их родственники
- Появились первые фото, сделанные внутри торгового центра "Максим"
- До 90% товаров, сгоревших в "Максиме", фактически были контрабандой
- Названа наиболее вероятная версия причины пожара в "Максиме"
- Продажу алкоголя в жилых районах предлагают запретить
- Полиция, откройте дверь: Во Владивостоке по вечерам продолжают борьбу с арендным бизнесом
- Трассу Южно-Сахалинск – Оха передадут в федеральную собственность
- Во Владивостоке усиленно готовят к сдаче один из долгостроев
- 200 тонн морских деликатесов ежегодно намерен выращивать резидент СПВ в Приморье