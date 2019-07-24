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Северная Корея удерживает российское судно
Ежедневно проводятся допросы и досмотры экипажа
Северокорейские пограничники задержали российский сейнер «Сянхайлинь-8» (судовладелец – «Северо-Восточная рыболовная компания») в ночь на 17 июля и отконвоировали в Вонсан. На борту 17 членов экипажа, в том числе два гражданина Южной Кореи.
Замдиректора судовладельца Сергей СЕДЛЕР заявил, что экипаж разделили: капитана, его помощника и двух южнокорейских специалистов поместили в отеле, а остальных держат в каютах и не выпускают на палубу, ежедневно проводятся допросы и досмотры, есть опасения, что на судне заканчиваются вода и продукты.
Экипаж задержали из-за того, что судно якобы без уведомления пересекло охраняемую зону. Территориальными водами государства считаются 12 миль от берега, но КНДР установила для себя военно-охраняемую зону с дополнительными 50 милями. «Это зона водной территории, где свободно перемещаются суда России и других стран», - приводит слова г-на Седлера ТАСС.
Представитель судовладельца сказал, что сейнер шел обычным маршрутом - добыл краба в российском Приморье, оформил бумаги в российском Зарубино и повез груз в южнокорейский Сокчо.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото: 7388PetVladVik / photos.sakhalin.name
https://www.rbc.ru/society/23/07/2019/5d36d1289a7947f7d85de893
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/23/07/2019/5d36d1289a7947f7d85de893
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