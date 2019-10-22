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Губернатор Кожемяко выиграл дело в суде
Истцом по делу выступал губернатор Кожемяко
22 октября кавалеровский районный суд рассмотрел иск губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО к главе Кавалеровского муниципального района Сергею ГАВРИКОВУ на отстранение от должности мэра за недостоверные сведения о его доходах. Иск губернатора удовлетворен, Гавриков отстранен от занимаемой должности.
Административное дело об отстранении от должности кавалеровского мэра рассматривалось в присутствии двух юристов – представителей губернатора и юриста районной администрации – представителя ответчика. Юристы истца настаивали на досрочном прекращении полномочий Гаврикова. И суд их услышал. Теперь в соответствии с законом Приморского края нового главу предстоит выбирать районной Думе. Так как прямые выборы глав МО в крае пока так и не разрешены.
Татьяна КУРОЧКИНА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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