"Председатель исполнительного комитета Уссурийска" вышел на свободу

Своими действиями полицейские получили эффект Стрейзанд

Отбыв пять суток административного ареста, вышел на свободу Андрей Неретин – актер, исполняющий роль шуточного персонажа — председателя не существующего в реальности исполнительного комитета Уссурийска Виталия Наливкина. Режиссер видеопроекта Андрей Клочков считает, что скандал с арестом актера, играющего роль Наливкина, только повысил популярность роликов и обещает продолжать их снимать на самые разные темы, в том числе и про коррупцию.

В субботу закончился пятисуточный срок административного ареста Андрея Неретина. Выйдя на свободу, он уже успел сняться в новом ролике в качестве главы исполнительного комитета Уссурийска Виталия Наливкина. «За время моего отсутствия появилось очень много нерешенных задач и теперь нам предстоит очень много работы», - заявил председатель исполкома в обращении к жителям. Наливкин также поблагодарил полицейских Уссурийска «за такое внимание к нашей организации». «Только благодаря им о нас узнало больше людей, и мы вышли на всероссийский уровень», - сказал фейковый чиновник.

16 июня Уссурийский районный суд подверг Андрея Неретина административному аресту на пятеро суток. Как сообщил источник в УМВД по Приморью, Неретин, 1975 года рождения, был задержан днем ранее за нецензурную брань и нетрезвое состояние в общественном месте (мелкое хулиганство — ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). «Этот инцидент не имеет никакого отношения к скандальному видеоролику, о котором шла речь ранее»,— заверил собеседник.

Однако автор проекта «Наливкин», режиссер Андрей Клочков уверен, что арест Неретина «был ответом» полиции на ролик о коррупции в силовых структурах. «Там не было никакой дискредитации полиции, говорилось о конкретном случае взяточничества в сатирическом ключе", - сказал он. По его словам, в этом нет никакого криминала, поскольку "подобные темы есть и на федеральных телеканалах", а "миллиарды полковника Захарченко всем известны". "Своими действиями полицейские получили "эффект Стрейзанд", популярность нашего проекта взлетела до небес", - констатирует режиссер. Он обещает продолжать снимать ролики про Наливкина "на те темы, которые посчитаем актуальными, в том числе и про коррупцию".

Стоит отметить, что в субботу главный редактор "Новой газеты во Владивостоке" Андрей Островский вышел на одичночный пикет с плакатом "Свободу Виталию Наливкину" к зданию УМВД по Приморскому краю. Уже через 15 минут он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел. Впрочем, вскоре господин Островский был отпущен без составления протокола. "Я считаю, что нельзя арестовывать литературных персонажей, Остапа Бендера, например", - объяснил свою позицию коллегам журналист.

Напомним, 11 июня УМВД по Приморью сообщило, что начата проверка обстоятельств размещения в соцсетях постановочного видеоролика с участием фейкового подполковника полиции, дом которого забит «сотнями килограммов денег».

«Размещенная в социальных сетях информация не соответствует действительности. Сотрудник Алексей Андрейченко в звании подполковника в ОМВД России по городу Уссурийску службу не проходил и не проходит. Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел. В настоящее время полиция устанавливает личности автора и героев видеролика»,— говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Приморью.

Видеоролик о задержании подполковника полиции Андрейченко размещен на страницах в соцсетях шуточного персонажа — председателя исполнительного комитета Уссурийска Виталия Наливкина. Тот врывается в дом Андрейченко в сопровождении сотрудников неких спецслужб и обнаруживает у подполковника «сотни килограммов денег». По версии Наливкина, это взятки за «лицензии на сбор дикоросов». Как сообщается в ролике, деньги изъяты в бюджет муниципалитета.

«Несмотря на то, что паблик позиционирует себя как канал шуточных новостей, транслирующих истории вымышленных персонажей, герой постановочного ролика носит форму сотрудника органов внутренних дел, что является административным правонарушением»,— сообщила пресс-служба УМВД по Приморью. В ведомстве напомнили, что в соответствии с ч. 3 ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, распространение информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам или органам, осуществляющим государственную власть в РФ «влечет наложение административного штрафа в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб.».

В постановочных видеороликах о Виталии Наливкине в шуточной форме показываются проблемы Уссурийска и методы их решения. Так, в последних роликах «председатель исполнительного комитета» организовал установку на центральных улицах города деревянных общественных туалетов и бесплатно раздавал населению туалетную бумагу, остро необходимую на период самоизоляции.

Фото vsrap.ru.