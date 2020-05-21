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Счетная палата нашла нарушения при покупке в госсобственность погранпереходов в Приморье

21 Мая 2020, 11:44 | Приморье

Поручение президента Путина  о выкупе у собственников автомобильных пунктов пропуска (АПП) через границу в Приморском крае в полном объеме не выполнено. Из пяти пунктов в федеральную собственность с отставанием от графика перешли только четыре. А постройка новых пропускных пунктов, расположенных вблизи действующих, создаст риски их невостребованности, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.

«Поручение президента выполнено с нарушениями установленного срока – от двух до 22 дней. В итоге в 2019 году выкуплены четыре пункта пропуска из пяти – АПП Пограничный, Полтавка, Краскино и Турий Рог. Расходы на их приобретение составили почти 150 млн рублей или 60% ассигнований, выделенных Росимуществу в рамках федерального проекта «Логистика международной торговли», - приводится цитата аудитора Андрея Батуркина в сообщении СП.

Покупка здания АПП Марково оказалась невозможной из-за судебного запрета на совершение регистрационных действий. Кроме того, собственник АПП Марково фактически не дал согласия на его отчуждение. «Вопрос экономической обоснованности и целесообразности выкупа в государственную собственность АПП Марково, по нашему мнению, требует дополнительной проработки заинтересованными органами исполнительной власти», – отметил аудитор.

По мнению СП, необходимость выкупа АПП Марково ставится под сомнение и тем, что существуют планы строительства новых пропускных пунктов в Приморье.

 «В рамках федерального проекта «Логистика международной торговли» и ФЦП «Государственная граница» предусмотрено открытие до 2023 года новых пунктов пропуска, расположенных вблизи действующих, но на других участках. При этом выкупленные земли и недвижимость АПП Турий Рог, Пограничный, Марково и Краскино не будут использованы при строительстве. Это, на наш взгляд, создает риски их невостребованности после завершения строительства новых пунктов пропуска», – сообщил Андрей Батуркин.

В ходе проверки СП выявила нарушения, допущенные при приобретении АПП в государственную собственность. Территориальное управление Росимущества, в частности,  проводило оценку рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимого имущества АПП дважды. «В результате стоимость выкупа имущества пунктов Турий Рог и Краскино увеличилась на 6,5 млн рублей, то есть в полтора раза», – констатировал аудитор.

В отчете СП указывается, что строительно-монтажные работы на новом АПП Пограничный проводились с 2011 года. По причине невыполнения подрядными организациями принятых обязательств государственные контракты, заключенные Федеральным агентством по обустройству государственной границы РФ  (Росграница) и ФГКУ «Росгранстрой» с подрядчиками, были расторгнуты. При этом общий объем финансирования из федерального бюджета двух незавершенных строительством комплексов объектов нового АПП Пограничный с 2011 года составил 582,4 млн рублей, в том числе 238,4 млн рублей - на строительство инспекционно-досмотрового комплекса.  

 Строительно-монтажные работы на новом АПП Краскино также начались в 2011 году и до настоящего времени не завершены, расходы федерального бюджета составили 897,4 млн рублей.

В 2019–2022 годах на строительство  новых объектов автомобильных пунктов пропуска через госграницу в Приморском крае (Краскино, Полтавка, Турий Рог, Марково, без учета АПП Пограничный) федеральным бюджетом предусмотрены ассигнования в размере 3,930 млрд рублей.

В отчете СП приводится интересный факт - по состоянию на 27 февраля 2020 года в частной собственности находился 191 пункт пропуска через Государственную границу РФ, в том числе: 5 автомобильных, 52 железнодорожных, 80 воздушных, 4 смешанных, 2 речных, а также 48 мест пересечения границы.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: экономика  Росгранстрой  погранпереход  закупка  счетная палата  нарушения  контракт  госграница  строительство  приморье 



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