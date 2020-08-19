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Режим чрезвычайной ситуации снят в Находке
Паводковая обстановка в Приморском крае практически нормализовалась – вода ушла с большей части ранее затопленных территорий, а проблемы с транспортной доступностью сохраняются только в Красноармейском районе. Тем не менее, оперативные службы региона не снижают бдительности и готовятся к новым осадкам, которые могут начаться уже вечером в среду, 19 августа.
По информации министерства ГО и ЧС Приморского края, сложная обстановка сохраняется в Красноармейском районе Приморья. На автодороге Лукьяновка–Новополтавка зафиксировано семь переливов глубиной по 20-22 сантиметра, а в 3 километрах от села Метеоритное произошел перелив воды перед мостом через реку Марьевка глубиной до 30 сантиметров. Местами движение легкового автотранспорта ограничено.
«Сейчас вода спадает, на размытых участках работает Примавтодор. Для удобства жителей через реку Большая Уссурка работает лодочная переправа, которая сильно экономит время пути сельчанам. Подтопленных домов и приусадебных участков не зафиксировано, ситуация сложная, но контролируемая», – отметили представители администрации Красноармейского района.
Сильно улучшилась ситуация в Находке – там снят режим чрезвычайной ситуации, а документы по компенсационным выплатам жителям, чьи участки пострадали от подтоплений, уже находятся на согласовании в прокуратуре. Всего подано 209 заявлений по подтоплению, 179 актов по потере урожая и 24 по повреждению имущества.
В Тернейском округе была восстановлена дорога Ключи–Джигит. Благодаря этому из ранее изолированной зоны смогла уехать группа туристов. Чтобы не допустить ситуации, что люди снова окажутся отрезанными водой от «большой земли», глава района принял решение временно перекрыть проблемную дорогу.
Спасатели отмечают, что, несмотря на, в целом, стабилизировавшуюся обстановку, нельзя терять бдительность – новые осадки должны начаться в Приморье уже этим вечером.
«19 августа в Приморье местами ожидаются ливневые дожди с количеством от 15 до 45 миллиметров за 12 часов и менее. В отдельных районах возможны грозы и ветер порывами до 18 метров в секунду. На реках западных и центральных районов края ожидается подъем уровня воды на от 10 до 30 сантиметров, а на реках центральных районов края создается угроза выхода рек из берегов с подтоплением пониженных территорий, хозяйственных объектов и участков дорог», – предупредили в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.
Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты. Отдыхающим на побережье необходимо переместиться в безопасные места. Владельцам маломерных судов следует воздержаться от выхода на морскую акваторию на период действия предупреждения, гражданам – от купания.
Алексей Михалдык, [email protected]
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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