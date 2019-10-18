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На загоревшейся плавбазе "Дальморепродукта" прокуратура выявила нарушения
Судно на данный момент находится в морском терминале Славянка в ожидании ремонта
Транспортная прокуратура выявила несоблюдение требований пожарной безопасности на принадлежащей «Дальморепродукту» плавбазе «Петр Житников», на которой в районе Южных Курил почти неделю продолжался пожар.
Пожар на плавбазе возник 23 сентября в акватории Тихого океана на расстоянии около 40 миль от острова Итуруп (Сахалинская область). Причина - возгорание тарных материалов в консервном цехе. На борту плавбазы на тот момент находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на остров Шикотан, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. Затем аварийную группу увеличили до 65 человек. Пожар на плавбазе был потушен 30 сентября.
В период с 25 до 27 сентября 2019 года чартерными авиарейсами авиакомпании «Аврора» за счет средств судовладельца все люди вывезены во Владивосток.
7 октября судно зашло в морской терминал Славянка морского порта Посьет, где находится по настоящее время в ожидании постановки в ремонт.
Приморский транспортный прокурор по результатам проведенной проверки внес представление судовладельцу - гендиректору АО ХК «Дальморепродукт» в отношении капитана-директора плавзавода «Петр Житников», возбудил дело об административном правонарушении по ст. 11.16 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности на морском транспорте).
«Выявлены недостатки при реализации полномочий должностными лицами служб капитанов морских портов, несоблюдение требований пожарной безопасности, безопасности мореплавания при первоначальном оповещении капитаном судна уполномоченных органов. Находкинским и Приморским транспортными прокурорами капитанам морских портов Находка и Владивосток ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики» внесены представления (на рассмотрении)», - говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Досье газеты «Золотой Рог»
Плавбаза типа «Содружество» построена в 1989 году. Это одна из крупнейших плавбаз в мире, она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки в консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также для снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото: Instagram/moryakidv.
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