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Приморец дважды попался на незаконной туристической деятельности
В Приморье с помощью контрольной закупки пресечена незаконная деятельность по организации морских прогулок. На нарушителя составлены два административных протокола – за незаконное предпринимательство и за нарушение режима повышенной готовности.
Как сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур, 14 мая была организована контрольная закупка по размещенному в социальной сети объявлению об организации морской прогулки на остров Аскольд. На следующий день мероприятие состоялось, участие в ней приняли шесть человек. Но на причале катер ждали сотрудники межведомственной группы, которые составили на организатора два административных протокола – за незаконное предпринимательство и за нарушение режима самоизоляции. Капитан катера, который был арендован организатором незаконной морской прогулки, понесет ответственность за выход в море до начала навигации для маломерных судов.
Отметим, что 11 мая в отношении организатора незаконной прогулки уже были выписаны аналогичные протоколы.
«Решением Губернатора Приморского края с 16 мая открыта навигация, но организация морских экскурсий запрещена. Уверены, что при нашем благоразумии и ответственности уже скоро такая возможность появится. И в этом году мы приложим максимум усилий, чтобы организация таких экскурсий была исключительно легальной, с обеспечением комфорта и безопасности участников», – отметил заместитель председателя Правительства Приморья Константин Шестаков.
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