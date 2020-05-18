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Приморец дважды попался на незаконной туристической деятельности

18 Мая 2020, 17:39 | Приморье

В Приморье с помощью контрольной закупки пресечена незаконная деятельность по организации морских прогулок. На нарушителя составлены два административных протокола – за незаконное предпринимательство и за нарушение режима повышенной готовности.

Как сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур, 14 мая была организована контрольная закупка по размещенному в социальной сети объявлению об организации морской прогулки на остров Аскольд. На следующий день мероприятие  состоялось, участие в ней приняли шесть человек. Но на причале катер ждали сотрудники межведомственной группы, которые составили на организатора два административных протокола – за незаконное предпринимательство и за нарушение режима самоизоляции. Капитан катера, который был арендован организатором незаконной морской прогулки, понесет ответственность за выход в море до начала навигации для маломерных судов.

Отметим, что 11 мая в отношении организатора незаконной прогулки уже были выписаны аналогичные протоколы.

«Решением Губернатора Приморского края с 16 мая открыта навигация, но организация морских экскурсий запрещена. Уверены, что при нашем благоразумии и ответственности уже скоро такая возможность появится. И в этом году мы приложим максимум усилий, чтобы организация таких экскурсий была исключительно легальной, с обеспечением комфорта и безопасности участников», – отметил заместитель председателя Правительства Приморья Константин Шестаков.   

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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