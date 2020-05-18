Хасанская Кущевка

Криминальные сводки из Хасанского района заставляют думать, что на эту благодатную землю вернулись 90-е…

Сегодня в Приморском крае нет более богатого на криминальные новости района, чем Хасанский район. Настоящая туристическая мекка, который бы славится своим морским отдыхом, все чаще и чаще «славится» бандитскими разборками, поджогами и даже расправами. Иногда складывается ощущение, что на благодатную землю Хасанщины вернулись 90-е. Причем, это не красивый оборот речи. В районе вновь замелькали лица, которые здесь не видели с тех самых лет.

Хасанский район буквально погряз в криминале. И если раньше разборки шли вокруг каких-то особо лакомых кусков хасанских «активов» и видов бизнеса, то теперь бандиты добрались уже, что называется, и до самых мелких лавочников. Да что там предприниматели, уже простые люди все чаще и чаще оказываются не по своей воле вовлечены в грязные и опасные криминальные игры. Хотя, возможно, 90-е из района никуда и не уходили – просто была передышка. Этот год - не исключение, считает известный общественный деятель Сергей Мильвит, который сейчас занимается собственным расследованием происходящего в районе.

Непочатый край (район) работы для силовиков

Так, в феврале сотрудники правоохранительных органов провели облаву и изъяли боеприпасы у членов хасанской ОПГ. На территории этого муниципального образования работали сотрудники краевых управлений ФСБ, МВД и следственного комитета. Были проведены обыски по домам у членов ОПГ «Богатырёвские» (названия ОПГ указаны в сводках), названных по фамилии застреленного несколько месяцев назад в Барабаше казака Игоря Богатырёва. Силовики изъяли 250 патронов разного калибра, предварительно пригодных для стрельбы, тротиловую шашку, электродетонаторы, гранату, боевой пистолет и огнепроводной шнур. Также обыски прошли и у членов этнической преступной группировки «Захаровские», названной по фамилии её главаря Захарова. Кроме того, на территории Славянки в стене был обнаружен тайник, где прятали самозарядное ружьё и боеприпасы к нему.

Ранее региональные СМИ разместили информацию о задержании начальника уголовного розыска ОМВД по Хасанскому району, якобы подозреваемого в причастности к расправе над жителем Хасанского района казачьего атамана Игоря Богатырёва. Впоследствии выяснилось, что эти сведения не соответствует действительности: в приморской полиции опровергли информацию о задержании сотрудника и сообщили, что он находится в отпуске.

Катера горят ярко

Или еще одно сообщение – о поджогах катеров. Тут мы переходим к перечислению «подвигов» уже «данияровской» группировки, которая упорно превращает Хасанский район в приморскую Кущевку.

«Поджоги стоянки катеров в с. Андреевка, а также расправа над заместителем казачьего атамана Игоря Богатырёва в 2019 году, по упорно циркулирующим слухам, также имеют прямое отношение к деятельности «данияровских».

Напомним, что в марте 2019 года было совершено вооружённое нападение на лодочную стоянку в с. Андреевка Хасанского района с поджогом маломерных судов, располагавшихся на стоянке.

Пять катеров тогда выгорели полностью, что, разумеется, стало большим расстройством для хозяина водо-моторной техники Андрея Синявского (не путать с «данияровцем» Дмитрием Синявским).

Впрочем, через пару дней владельца выгоревших катеров ждал не меньший сюрприз: по слухам, к нему явился сотрудник силовой структуры и недвусмысленно намекнул на то, что надо платить дань и тогда, ни поджогов, ни иных преступлений против Синявского совершаться не будет. Видимо, информация о задержании силовика (см. выше) была связана с этими событиями.

Разборки в заповеднике. И вокруг него

Но организованный криминал стал вновь поднимать голову в Хасанской районе раньше. Так, в 2016 году прогремело, во всех смыслах, дело о перестрелке в акватории Дальневосточного морского биосферного заповедника ДВО РАН.

Вооруженный конфликт в морском заповеднике произошел в ночь с 22 на 23 октября. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, вооруженная стычка произошла между местными браконьерами, не поделившими побережье заповедника, где одна из «бригад» якобы обустроила свою базу. Конкурентов эта наглость закусила. В результате перестрелки один ранен – остался без глаза.

А чуть ранее до этих событий в поселке Краскино браконьеры сожгли автомобиль представителя силовых структур, участвовавшего в задержании машины, перевозившей браконьерские бочки с незаконно выловленным в хасанских заводях трепангом.

Между тем и перестрелка в бухте Калевала, и поджог машины силовика – это лишь эпизод криминальных действий ОПГ, уже тогда активно действующих на территории Хасанского района.

Так, таксисты в поселке Славянка платят дань этнической преступной группировке, именующей себя «данияровцами», за право работать «на районе». Цена индульгенции до 50 тысяч рублей (видимо, сегодня такса намного выше) ежемесячно с компании. По оперативным данным, директор одной из фирм такси именно такую сумму отстегивал бандитам в течение года, пока не сломался и не вошел в состав этой преступной группировки.

Информатор в силовых структурах сообщил тогда СМИ, что «данияровцы» подмяли под себя не только индивидуальных предпринимателей, но и местный криминалитет, и даже некоторых сотрудников правоохранительных органов. Законопослушных граждан, не желающих жить по их понятиям, бандиты жестко избивают, жгут их автомобили. Причем никто особо и не таился – в сети есть видео «нравоучительной» экзекуции, где хорошо видно, как из человека ремнем выбивают покорность. При этом люди в районе боялись писать заявления в полицию, полагая, что закон в Славянке бессилен…

Еще раньше - в 2015 году - данияровцы избили двух жителей села Андреевка, отказавшихся им платить, как значится в документах следствия, «за осуществление браконьерского промысла трепанга в бухте Экспедиция Хасанского района». Чтобы пострадавшие граждане не обратились в полицию, злоумышленники выплатили им материальную компенсацию за нанесенные побои.

В январе 2016 года этнический казах Марат Рахмангулов, позже по решению суда выдворенный с территории России, по приказу своего главаря поджег автомобиль, принадлежавший директору одной из местных фирм такси: предприниматель не захотел платить за «крышу». За помощью в полицию погорелец обращаться не стал: бандиты угрожали расправой, если будет заявление.

В апреле этого года Рахмангулов совместно с коллегами по ОПГ расстрелял из огнестрельного оружия конкурентов из этнической ОПГ «Костоевские». Конфликт произошел в уже известной бухте Экспедиция и все по той же причине – передел территории незаконной добычи трепанга. В результате стычки двое из группиро вки «Костоевские» были ранены, но заявления в полицию писать не стали, намереваясь решить вопрос мести силами своего землячества во Владивостоке.

Хозяин земли хасанской. И морских заводей

Итак подходим к легендарной уже в криминальном смысле личности. Шанов Данияр Талгатович жителям поселка Славянка хорошо известен. Он вообще возомнил себя хозяином земли хасанской, самовольно, полагаем, занимает земли и возводит на них незаконные постройки.

Впрочем, по сравнению с насильственными преступлениями, коррупцией и незаконной контрабандой биоресурсов самозахват земель выглядит вполне невинной шалостью.

На территории Хасанского района процветает незаконная добыча трепанга - вида иглокожих из класса голотурий, который используется для приготовления морских салатов, являясь деликатесом в японской, корейской, китайской кухнях.

Периодически подпольные цеха на территории района выявляются пограничниками: в марте 2016 года, например, сотрудники погранслужбы изъяли более 500 кг вареного мяса краба и почти 2 тысячи особей сушеного трепанга.

Только вот принципиально ситуация, несмотря на подозрительно редкие успехи пограничников, в лучшую сторону не меняется и этой оказии есть вполне разумное объяснение.

Ходят тревожные и, полагаем, небеспочвенные слухи о том, что индульгенцию браконьерам обеспечивает коррупционная связка вышеназванного Шанова и экс-сотрудника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Последний, к слову сказать, был уволен из органов по дискредитирующим обстоятельствам. По слухам, в коррупционной связке есть и действующие сотрудники названного управления. Тут стоит отметить, что в целом вся безопасность биоресурсов держится на самоотверженном труде пограничников, но, как говорится, в семье не без урода.

Однако не только забывшие присягу пограничники обеспечивают прикрытие браконьерам – в коррупционной связке по сведениям силовиков есть и бывшие сотрудники администрации Хасанского района.

Незаконной добыче водных биологических ресурсов нужна легальная крыша и она, к слову сказать, у «данияровцев» имеется.

Ранее, до 2016 года, между ООО «Горняк», легально занимающегося добычей лечебных грязей в бухте Экспедиции, и охранным агентством ООО «Гюрза» был заключен договор на оказание услуг по охране грязей и памятника природы бухты Экспедиция, Рейд Паллады, Новгородская.

Легальная крыша в сочетании с наличием высоких покровителей привела к тому, что Шанов настолько уверовал в собственную безнаказанность, что поговаривают даже зачислил себе в заслуги, полагаем, сфабрикованное уголовное дело в отношении начальника ФСБ Хасанского района.

Группа браконьеров вошла во вкус и, ощущая свою безнаказанность, мечтает получить полное господство над морской акваторией Хасанского района, для чего планомерно устраняет со своего пути лиц, препятствующих достижению этой не слишком почетной цели.

Избиения, оговоры, изнасилования…

Между тем, имя Данияра Шанова связывают не только с незаконной добычей трепанга и коррупцией в органах погранслужбы, но и с преступлениями против личности. Так, например, между Шановым и жителем Хасанского района Абдулом Захаровым произошел конфликт – в результате которого авторитет Шанова пострадал.

Данияр затаил обиду и впоследствии её сполна выместил; поначалу в адрес Захарова поступали угрозы физической расправы.

Позже они стали реальностью: на жизнь Абдула Захарова в Славянке покушались не единожды, стреляя в голову из «травмата» и пытаясь похитить!

2 июля 2019 г. Абдул Захаров и его знакомый по фамилии Кулибаба находились в Уссурийске возле ТЦ «Новый Гум». Поначалу опера в штатском скрутили и затащили в автомобиль «Тойота Калдина» Кулибабу, а после напали на Захарова, избив его. В отделе полиции сотрудники угрозыска принуждали Захарова взять на себя изнасилование несовершеннолетней Н.

Однако допрос прервался из-за травм Захарова; правое глазное яблоко у него оказалось полностью разрушенным, вдобавок в травмпункте были зафиксированы сотрясение мозга, повреждение скуловой кости и перелом верхней челюсти…

Между тем, девушку насиловал вовсе не Абдул Захаров – на приведенном видео (https://youtu.be/BgmLlObpsug) она в подробностях рассказывает о том, как коррумпированные сотрудники угрозами вынудили её совершить ложный донос.

Одновременно с девушкой обрабатывали и других «свидетелей» преступления. Так, например, подельник Шанова Дмитрий Синявский совместно с подельниками похитил из собственного дома жителя пгт. Славянка Алексея Староверова. Последнего под страхом смерти отвезли в дачный посёлок Соловей-Ключ, Надежденского района – на конюшню Синявского. Шанов, Синявский и компания избили Староверова, и угрожая ему, и его семье расправой, заставили написать на Захарова ложный донос.

На видео есть показания Алексея Староверова о том, как его принуждали дать показания против Абдула Захарова.

По нашей информации, на днях она дала объяснения следователю, раскрыв подробности совершенного в отношении неё Данияром Шановым преступления.

Данияровские «пограничники»

«Попал в ПВ – гордись. Не попал – радуйся», - гласит известный афоризм, которому следует подавляющее большинство пограничников, защищающих рубежи нашей родины. Однако находятся и те, кто позорит труд честных сотрудников, руководствуясь, видимо, иным девизом: «Попал в ПВ – обогащайся»!

Рассказывая о «Хасанской Кущевке», мы коснулись преступной связки браконьеров, осуществляющих незаконную добычу трепанга, с действующими силовиками.

В нашем распоряжении оказалась аудиозапись, на которой экс-пограничник некто Сементин (работающий вместе с «данияровскими) называет фамилию действующего сотрудника Романа Леховича в контексте прикрытия незаконной добычи трепанга, осуществляемой под видом охранной деятельности:

Сементин: Нет. Закрепиться имеется в другом, в юридическом плане, какие нужны моменты. Они в понедельник документы принесут, что они будут делать там? Документы сейчас вот Рома говорит, что они там документы принесли, нужно грамотно сделать, что бы они документы реально----- принесли, вот мы тут охраняем, вот у нас тут документы, если Лехович закрепился, молодец. Не могу на него на связь выйти… и телефон у меня сел…

Неизвестный: Ну что бы он документы у них взял?

Сементин П.Л.: Да

Неизвестный: И все это под протокол, все записал

Сементин П.Л.: Ну там тяжело будет, но мозг короче можно еб..ть….

Неизвестный: Нужно понять, долб…бы.., какая бл..ть охрана? Вот едьте, Акваторию охраняйте, сюда х..ли лезть? Ни лицензии, ни х…я нет, что вообще говна объелись?

Тут стоит напомнить, что между ООО «Горняк», легально занимающегося добычей лечебных грязей в бухте Экспедиции и охранным агентством ООО «Гюрза» был заключен договор на оказание услуг по охране грязей и памятника природы бухты Экспедиция, Рейд Паллады, Новгородская.

Однако вернемся к силовикам; Лехович, по нашей информации, был переведен из службы пгт. Посьет Хасанского района (с должности начальника ОРГ Нерпа) в управление, но отстранен от оперативной работы.

Основанием для кадровых санкций в отношении Леховича стала, по слухам, недюжая активность его «крыши», с излишним усердием защищавшей своего проштрафившегося протеже.

Между тем, факт перевода Леховича является позитивным сигналом, позволяющим надеяться, что в Хаснском районе будет наведен порядок. Правда есть и осадочек: не вполне ясно, почему несмотря на очевидную связь браконьеров с Леховичем, последнего так и не уволили со службы!?

Между тем в опубликованной нами записи фигурирует фамилия ещё одного действующего пограничника:

Сементин П.Л.: Там жиды реально, там Андрюша Банщиков был начальником.

Неизвестный: А они рассказывали, чуть не материли его, я так понял, что ли….

Сементин П.Л.: Я все расскажу Андрюхи Банщикову, все пи…да им….Я еще знаешь сказал, что Лехович сказал.

Банщиков Андрей, судя по аудиозаписи, является не только заместителем начальника отдела дознания одной из силовых структур, но и «Андрюхой», то есть своим парнем для «данияровских».

Заговор браконьеров

Касаясь хасанского беспредела, мы ранее писали: «Группа браконьеров вошла во вкус и, ощущая свою безнаказанность, мечтает получить полное господство на морской акватории Хасанского района, для чего планомерно устраняет со своего пути лиц, препятствующих достижению этой не слишком почетной цели».

Чтобы не быть голословными приведем отрывок записи разговора экс-пограничника Сементина с его подельниками:

Сементин: Кстати по Жаренному, у нас стоит задача. Кстати, момент по Жаренному, и по Витязеву. Мы выходим на расторжение договора, а для того что бы пойти на расторжение договора, нам нужно, именно, то что нужно от тебя, именно конкретно тебя… мы… нам сделать с тобой, мы сделаем с тобой и Ромой: вье…ть по товару их непромысловому, сейчас промысловый, да. Сейчас пока они нам не нужны, потом они, там уже будет не промысловый, документы мы эти сделаем. Либо Жаренного, либо Витязева, лучше того и другого, но это потом.

Неизвестный: это вот, месячишко и все…

Сементин: Да месячишко да---- определились сначала это сделали, сделали потом короче это все- говорит, такой, ты доволен? Конечно доволен, все заи…сь, . Они тоже сейчас спрашивают, а кто за ними может это видишь, Рогачев, хотят вывести на него, вь..ть потому, что это будет письмо от начальника управления. Во все вот эти органы, вот и все, о том, что проведено практическое мероприятие там, это все…, благодаря общественной деятельности Рогачева…

Из разговора следует, что Сементин озвучивает план по расторжению договоров с предприятиями Жаркова и Витязева, дабы установить полный контроль над биоресурсами и, полагаем, безнаказанно осуществлять незаконную добычу водных биологических ресурсов без лишних глаз.

Для воплощения задуманного в жизнь жуликам, во-первых, необходимо извести добросовестных арендаторов, лишив их права аренды любыми способами и, во-вторых, пресечь деятельность общественника, создающего браконьерам серьезные проблемы.

Интересно, а кто же этот Рома с помощью, которого Сементин планирует устранить конкурентов? То доподлинно не известно, но возникают навязчивые подозрения, что речь идет о приморском силовике Романе Леховиче, который, как нам известно из прошлых публикаций, тесно связан с Сементином.

Хасанский гамбит

Алиби – вещь для преступников, желающих уйти от государственного возмездия, немаловажная. Нередки случаи, когда для создания хорошего алиби приходится даже чем-то жертвовать – подобную ситуацию можно назвать «преступным гамбитом», по аналогии с шахматами, где этим термином обозначают обдуманную жертву незначительной фигуры в обмен на развитие. Есть версия, что слово имеет итальянские корни - gambetto, что означает подножка. Уж не знаем, знакомы ли с шахматными терминами хасанские браконьеры, однако подножку неугодным коммерсантам они действительно решили поставить, пойдя на сознательную жертву, впрочем, давайте обо все по порядку.

Ранее, мы касались поджога стоянки катеров в с. Андреевка, полагая, что к преступлению могут быть причастны данияровские и их покровители в стане силовиков.

И вот катера горят вновь – на этот раз в п. Краскино Хасанского района. Правда в данном случае есть некоторые нюансы. Несмотря на то, что поджигатели, по нашему мнению, все те же, роль пострадавшего отличается кардинально - мы, полагаю, имеем дело с «преступным гамбитом».

Дело в том, что жертвой поджога стал некто гражданин Мизин, который, по слухам, частенько выступал в роли «торпеды», давая то недостоверные показания и интервью, то строча липовые жалобы в различные инстанции на неугодных хасанским дельцам Шанову и Сементину коммерсантов.

Быть может поджог катера Мизина был нужен Шанову и Сементину для обеспечения алиби? Мол, смотрите нашим людям катера палят, какие же мы после этого бандиты? Версия вполне жизнеспособная. Добавим к этому и другой факт: осветил данное событие небезызвестный нам любитель «красной клубнички» и большой друг заграницы Геннадий Шульга.

Ранее Гена уже лепил ролики, имеющие целью оправдать Шанова, обвиненного в изнасиловании школьницы. Впрочем, лоббизм интересов данияровцев Шульга не особенно и скрывает. Добавим к этому и то обстоятельство, что подельник Шанова Сементин и вовсе козыряет связями Шульги с нечистыми на руку силовиками.

Остается только не ясным, куда смотрят органы собственной безопасности, ведь сайт «Право народа» (где Шульга является учредителем) оформлен на самарский филиал фирмы «Легато» - компании, обслуживающей американское разведсообщество. Да к тому же, еще один активист «Права народа» Александр Колосков эмигрировал в Южную Корею, получив там статус политического беженца.

Между тем о связях учредителя общественной организации «Право народа» Шульги с силовиками доподлинно известно из попавшей в Сеть переписки Сементина и Радзиона – жителя Славянки, избитого в марте этого года у своего дома данияровской «пехотой».

Примечательно, что со слов Сементина, друзья Шульги в полиции делятся с клубничным оппозиционером не только пустячками, но и материалами уголовных дел! Нехорошо, однако и главное — это ведь должностное преступление, которое в аспекте связей «Права народа» с иностранными институтами начинает играть совсем другими, куда более опасными красками...

Роман с браконьерами

Продолжаем разбираться в преступлениях Хасанского района, а также выявлять коррупционеров. Теперь некоторые из них работают в администрации Владивостока.

Продолжаем исследовать любопытные беседы дельцов из Хасанской Кущевки и их покровителей. На этот раз обратим внимание на разговор сотрудников администрации Хасанского района: помощника начальника управления градостроительства, земельных и имущественных отношений Натальи Дужкиной, начальника управления градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Марины Юрковой, и уже знакомого нам по прошлым публикациям экс-пограничника Сементина.

Кстати, Юркова сегодня работает в администрации города Владивостока.

В ходе беседы обсуждается наезд на неугодного предпринимателя с использованием административного ресурса, с целью отобрать у него острова. Основанием для действий должна стать бумага от пограничников, которую должен подготовить некто Роман.

Совпадение или нет, но обыски и оперативно-розыскные мероприятия впоследствии проводил уже известный нам по прошлым публикациям своими связями с «данияровскими» пограничник Роман Лехович.

Душкина: «Паха предложил свои услуги по поводу катера, говорит не надо просить Рогачёва, потому что это будет типа, ну как со стороны да? Как будто бы, но вы, же всё равно железобетонно, ему продлите, всё сделаете, всё красиво. Он говорит, кстати, при раскладе, что вы отберёте у него острова, вы говорит, от человека, почти которого знаете. Да нет Паша выше его, кто этот бизнес здесь контролирует. Вы будете иметь тоже денежку типа вот ну в этом плане, говорит даже не переживайте. Дело не в этом. Он попроси. Говорит по возможности, говорит, давайте сейчас дождемся вот-вот говорит, со дня на день выходит из отпуска пограничник, и на их катере, пограничном, пойдём туда. Те, которые с прокурорскими. Они тоже ездили, смотрели, то есть там человек блин, как же они называются у погранцов? Ну, который вот эти все расследования да, там проводят? Он в принципе как бы за! Он уже в курсе, он готов нас отвезти. Марина заодно надо познакомиться и навести мосты с погранвойсками нашими».

Юркова: «Надо чтобы Ромен, тьфу Рома или как там зовут этого мальчика? Мент, который, с которым я общалась, Паша меня знакомил, чтобы он зашёл к нам с письмом, что требует провести совместную проверку. Тогда будет гораздо проще ехать на этого рогатого».

Сементин: «Наташ! Я понял! Спасибо! Но короче по Роме, да, Рома не полицейский, Рома пограничник. А это! Сейчас я на него выйду, узнаю, когда у него заканчивается отпуск, и это, я его поставил в известность, что ему нужно активизироваться. Активизироваться. Потому что ему в свою очередь поставлена задача из Владивостока по Рогачеву. Так. По этим, по поездке, проблем нет, берем, сразу выезжаем, когда надо».

Душкина: «Надо что бы Рома, вот этот полицейский, с которым ты знакомил Марину. Чтобы он вышел на администрацию района с просьбой или с требованием как там у них сейчас это называется провести совместную проверку. Вот. Тогда это нас подтолкнет к ней, к немедленному, не то, что к решению, к действию. То есть это будет после их требования или там этого бумазейки лежать не месяц. А это будет ну там, если он еще и припишет, но не срочно в оперативном порядке там типа или в сжатые сроки вот таким вот образом давай подумаем».

«На деревню» Путину

Как стало известно уже в процессе подготовки материала, некие озабоченные ситуацией лица подготовили обращение аж на девяти страницах в надзорные органы, где продолжает дискредитировать не угодных ОПГ руководителей силовых структур, руководителей коммерческих организаций, да и многих жителей Славянки. Причем, по некоторым данным, данный объемный материал должен стать ни много не мало обращением и к Президенту России! Дескать, защитите нас, сирых и убогих, от всеобщего давления. Те, кто стоит за письмом-обращением, упорно, а лучше сказать в наглую, продолжают добиваться реализации своих целей. В материале, он имеется в нашем распоряжении, предоставляются буквально высосанные из пальца сведения в отношении указанных лиц, с целью добиться проверок, наказаний и, как результат, увольнения с должностей особо мешающих лиц.

Данные показные акции проводятся Сементиным и Мизиным регулярно и странным образом совпадают с судебными процессами «залетевших» членов ОПГ Шанова.

Вышеуказанное «свежее» коллективное обращение составлено без подписей и конкретных ФИО под текстом. Мизин тут же оперативно организует сбор подписей в Краскино и Славянке. Но вот еще что интересно. При сборе подписей добропорядочным гражданам объясняют, что подписывают они обращение… «в помощь детям». И нечего не подозревающие люди, естественно, подписываются.

Данный метод используется уже не в первый раз, и ничего не подозревающие жители того же Краскино, ничего не подозревая, становятся участниками большой криминальной игры. Сотрудники Хасанского РОВД уже проверяли одно такое обращение и пришли к выводу, что многие подписи вообще подделаны.

Так что, уважаемые жители Хасанскго района, не подписывайте сомнительные письма, всегда читайте материалы, как говорится, «от» и «до». Желая помочь помощь детям, вы можете помочь криминалу, который и без того захлестнул район.

Итак, что же дальше? Известно, что расследования по вышеназванным делам продолжаются, но, возможно, за Хасанский район стоит взяться более основательно?! Или мы будем еще долго читать криминальные сводки из района, которому сам бог велел славиться своей уникальной природой и дарить свои красоты людям. Всем людям, а не нескольким ОПГ.

Публикация подготовлены по материалам СМИ, правоохранительных структур и судебных решений.