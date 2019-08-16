Северокорейские рыбаки спокойно разгуливают по приморской земле

Спасающиеся от тайфуна в приморских заводях рыбаки бесконтрольно высаживаются на российский берег

Сообщения о высадке северокорейских рыбаков на российский берег стали поступать от жителей прибрежных районов. В редакцию газеты «Золотой Рог» обратились жители Ольгинского района, которые утверждают, что группа северокорейских рыбаков высадилась на берег. Они выходят к жителям, просят еду и алкоголь.

Также появились информация, что уже более четырех шхун выброшено на берег. В одной из социальных сетей появилось видео, на котором корейские рыбаки на берегу, пытаются закрепить швартовые концы выброшенной на берег шхуны. Пользователь пишет, что шхуны выброшены в бухте Песчанка, Кавалеровского района.

Еще две шхуны выбросило на побережье морского заповедника. Сотрудники заповедника обнаружили на них, кальмара пересыпанного льдом. Людей на шхуне не было, о выброшенной джонке проинформирован Посьетский пограничный отряд.





Огромное количество джонок скопилось возле Ольги. В инстаграм-паблике dpskontrol_125rus, появилось видео, снятое приморскими рыбаками в бухте Ольга. Автор с помощью ненормативной лексики выражает своё изумление по поводу скопившихся там десятков шхун. Другие пользователи комментируют: "Нормальная парковка в Приморье! Гостям можно всё, и даже краснокнижную половить!", "Непонятно, как так получается, что ближайшая бухта все время у нас? А не у себя дома", "Они не шторм переживают, они просто на рыбалку приехали. Что смешить-то. Все взрослое люди. За сутки они смогли бы домой свалить", "При любом штормовом предупреждении, когда подходит красная рыба, все корейские шхуны начинают прятаться в Ольгинском районе. Ближе мест как будто нет. И уходят с рыбой — полные трюмы".

14 августа пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, выпустило сообщение для СМИ в котором, сообщила что "На сегодняшний день уже около 150 иностранных плавсредств запросили разрешения переждать непогоду близ российского берега. Многие из них находятся в крайне плачевном состоянии и уже подняли флаг "Терплю бедствие" в соответствии с Международным сводом сигналов. Несколько иностранных шхун бросили якорь около острова Рикорда в заливе Петра Великого".

Однако оказалось, что на корейских шхунах, которые зашли в Ольгу, нет средств связи, и сообщить о своем намерении переждать тайфун они технически не могли. «Они уведомляют нас по факту прибытия, - рассказала «Золотому Рогу» представитель погрануправления Альбина Проскуренко. – Мы держим ситуацию под контролем, но шхуны все прибывают. Делаем выборочный осмотр, но ресурсов не хватает. Нам пока неизвестно о высадке корейских рыбаков на берег. Мы обращается к жителям, чтобы они при обнаружении на берегу иностранцев сообщали пограничникам».





Между тем, жители региона считают, что все шхуны являются браконьерами, и они вели незаконный вылов российских биоресурсов. Логичным бы было, провести осмотр всех плавсредств, для того чтобы понять какая продукция находится в трюмах судов. Визуально на всех шхунах наблюдаются орудия лова, сети и наплава. Также есть информация от капитанов рыбопромысловых судов, которые сообщали в пограничное управление, что незаконный промысел в ИЭЗ идет уже больше двух недель. В этих сообщениях были указаны координаты нарушителей с фиксацией незаконной добыче.





В бухтах, где скопились корейские суда, отсутствуют представители Тихоокеанского морского Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Которые могли бы зафиксировать, сбросы мусора в воду. Местные жители, говорят что корейцы не стесняются и выкидывают за борт мусор и отходы своей жизнедеятельности.