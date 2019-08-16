Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Северокорейские рыбаки спокойно разгуливают по приморской земле
Спасающиеся от тайфуна в приморских заводях рыбаки бесконтрольно высаживаются на российский берег
Сообщения о высадке северокорейских рыбаков на российский берег стали поступать от жителей прибрежных районов. В редакцию газеты «Золотой Рог» обратились жители Ольгинского района, которые утверждают, что группа северокорейских рыбаков высадилась на берег. Они выходят к жителям, просят еду и алкоголь.
Также появились информация, что уже более четырех шхун выброшено на берег. В одной из социальных сетей появилось видео, на котором корейские рыбаки на берегу, пытаются закрепить швартовые концы выброшенной на берег шхуны. Пользователь пишет, что шхуны выброшены в бухте Песчанка, Кавалеровского района.
Еще две шхуны выбросило на побережье морского заповедника. Сотрудники заповедника обнаружили на них, кальмара пересыпанного льдом. Людей на шхуне не было, о выброшенной джонке проинформирован Посьетский пограничный отряд.
Огромное количество джонок скопилось возле Ольги. В инстаграм-паблике dpskontrol_125rus, появилось видео, снятое приморскими рыбаками в бухте Ольга. Автор с помощью ненормативной лексики выражает своё изумление по поводу скопившихся там десятков шхун. Другие пользователи комментируют: "Нормальная парковка в Приморье! Гостям можно всё, и даже краснокнижную половить!", "Непонятно, как так получается, что ближайшая бухта все время у нас? А не у себя дома", "Они не шторм переживают, они просто на рыбалку приехали. Что смешить-то. Все взрослое люди. За сутки они смогли бы домой свалить", "При любом штормовом предупреждении, когда подходит красная рыба, все корейские шхуны начинают прятаться в Ольгинском районе. Ближе мест как будто нет. И уходят с рыбой — полные трюмы".
14 августа пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, выпустило сообщение для СМИ в котором, сообщила что "На сегодняшний день уже около 150 иностранных плавсредств запросили разрешения переждать непогоду близ российского берега. Многие из них находятся в крайне плачевном состоянии и уже подняли флаг "Терплю бедствие" в соответствии с Международным сводом сигналов. Несколько иностранных шхун бросили якорь около острова Рикорда в заливе Петра Великого".
Однако оказалось, что на корейских шхунах, которые зашли в Ольгу, нет средств связи, и сообщить о своем намерении переждать тайфун они технически не могли. «Они уведомляют нас по факту прибытия, - рассказала «Золотому Рогу» представитель погрануправления Альбина Проскуренко. – Мы держим ситуацию под контролем, но шхуны все прибывают. Делаем выборочный осмотр, но ресурсов не хватает. Нам пока неизвестно о высадке корейских рыбаков на берег. Мы обращается к жителям, чтобы они при обнаружении на берегу иностранцев сообщали пограничникам».
Между тем, жители региона считают, что все шхуны являются браконьерами, и они вели незаконный вылов российских биоресурсов. Логичным бы было, провести осмотр всех плавсредств, для того чтобы понять какая продукция находится в трюмах судов. Визуально на всех шхунах наблюдаются орудия лова, сети и наплава. Также есть информация от капитанов рыбопромысловых судов, которые сообщали в пограничное управление, что незаконный промысел в ИЭЗ идет уже больше двух недель. В этих сообщениях были указаны координаты нарушителей с фиксацией незаконной добыче.
В бухтах, где скопились корейские суда, отсутствуют представители Тихоокеанского морского Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Которые могли бы зафиксировать, сбросы мусора в воду. Местные жители, говорят что корейцы не стесняются и выкидывают за борт мусор и отходы своей жизнедеятельности.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Северокорейские рыбаки спокойно разгуливают по приморской земле
- Меры безопасности на "Земле леопарда" усилены из-за угрозы африканской чумы свиней в Приморье
- На девяти участках дорог в Приморском крае нет проезда
- Северная Корея удерживает российское судно
- Глава "Примгидромета" не комментирует свой "семейный подряд"
- Экс-депутат Законодательного Собрания Приморья получил срок и штраф
- В интернете предупредили о новых "способах и методах фабрикации уголовных дел" силовиками в Приморье
- Приморец ответит за преступления в лихих девяностых
- Арест террористов в Приморье никак не связан с визитом Ким Чен Ына
- В Яковлевском районе Приморья оперативно ликвидируются последствия утечки нефтепродуктов
Новости раздела
- Северокорейские рыбаки спокойно разгуливают по приморской земле
- Меры безопасности на "Земле леопарда" усилены из-за угрозы африканской чумы свиней в Приморье
- На девяти участках дорог в Приморском крае нет проезда
- Северная Корея удерживает российское судно
- Глава "Примгидромета" не комментирует свой "семейный подряд"
- Чиновники нашли новый способ брать взятки
- В Приморье жителям Большого Камня возвращают горячую воду
- Животных из "китовой тюрьмы" просто выкинули в море (Фото)
- Экс-депутат Законодательного Собрания Приморья получил срок и штраф
- В интернете предупредили о новых "способах и методах фабрикации уголовных дел" силовиками в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России снизят ввозные пошлины на иномарки
- Авиакомпания S7 бросила владивостокцев в Гонконге на произвол судьбы
- Во Владивостоке появится новый кинотеатр на семь залов
- Новый скандал от Андрея Ищенко: "Я депутат, я знаю здесь всё"
- Повышение налога: Квартиры приморцев "взвесили" на кадастровых весах
- Рейтинг позора: Владивосток не вошёл в список привлекательных для жизни городов ДФО
- Средний чек в магазинах обвалился до минимума
- В торгово-развлекательном комплексе "Седанка Сити" можно будет смотреть кино
- "Группа ГАЗ" заступилась за свои электробусы, которые будут работать во Владивостоке
- Китайцы хотят перетянуть на себя подряд на 45 миллиардов рублей в Приморье