Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Обитателей "Земли леопарда" может выкосить африканская чума свиней
16 Августа 2019, 14:04 | Приморье
Режим особого контроля за территорией нацпарка «Земля леопарда» введен из-за угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС) в Приморском крае. Сотрудниками заповедной территории проводятся профилактические мероприятия по предотвращению эпидемий среди животных.
Очаг африканской чумы свиней обнаружен в непосредственной близости от границ национального парка 14 августа. Вспышка опасного вируса зафиксирована в одном из хозяйств Надеждинского района – у двух домашних свиней была выявлена АЧС. В связи с этим руководством «Земли леопарда» были оперативно приняты меры по усилению режима охраны территории. Случаи заболевания диких животных – кабанов – зафиксированы не были.
В рамках реализации профилактических мероприятий усилена работа по контролю за территорией нацпарка, отслеживанию возможных случаев гибели животных. Под особым контролем находится посещение «Земли леопарда» людьми. Для эффективного мониторинга ситуации организуются совместные мероприятия с Департаментом охотнадзора Приморского края, усилено взаимодействие с соседними охотхозяйствами, Росприроднадзором, Пограничной службой ФСБ России, Россельхознадзором.
Администрация «Земли леопарда» призывает местных жителей проявлять бдительность при работе на своих хозяйствах, сообщать о подозрительных случаях. Государственные инспекторы следят за случаями свободного выпаса домашнего скота, патрулируют границы охраняемой территории, ведут разъяснительную работу с владельцами частных хозяйств.
Африканская чума свиней – особо опасная вирусная болезнь домашних свиней и диких кабанов с высокой степенью заболеваемости и смертности. Вакцины в настоящее время не существует. Для человека АЧС опасности не представляет. Передача возбудителя осуществляется путем непосредственного контакта свиньи с больным или павшим животным, пищевыми продуктами и сырьем, полученными от них, через загрязненные вещи. Симптомы у свиней включают в себя лихорадку, посинение или покраснение кожи и т.п.
Потенциально опасные случаи, выявленные у границ национального парка, будут изучены специалистами. Связаться с сотрудниками парка при обнаружении трупов животных необходимо по телефону оперативного дежурного «Земли леопарда»: 8 (42331) 54-121. Кроме того, сообщать о подозрительных случаях следует в ветеринарные службы:
1.КГБУ «Краевая ветеринарная противоэпизоотическая служба», Владивосток, тел. 8 (423) 233-58-34;
2.КГБУ «Уссурийская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», с. Новоникольск, тел. 8 (42343) 9-21-16;
3.Филиал КГБУ «Надеждинская ветеринарная СББЖ» Хасанская станция по борьбе с болезнями животных, пгт Славянка, тел. 8 (42331) 4-61-62, 4-75-90;
4.КГБУ «Надеждинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», п. Новый, тел. 8 (42334) 3-72-30.
Рекомендации действий в случае опасности возникновения вспышки африканской чумы свиней (АЧС).
Важно!
- незамедлительно сообщать о мертвых домашних свиньях и диких кабанах, обнаруженных в лесу, трупами могут питаться здоровые кабаны, так заболевание может распространиться на все поголовье;
- не выбрасывать в лесу остатки свинины, сала (а также не скармливать домашним животным), даже в соленом виде вирус сохраняет жизнеспособность до полугода;
- не приносить в поселки части туш диких кабанов, они могут быть заражены;
- сообщать о случаях свободного выпаса свиней;
- сообщать о встречах с истощенными, ослабленными кабанами, свиньями.
При всех вышеперечисленных случаях необходимо:
- взять координаты места встречи;
- трупы, по возможности укрыть от диких животных (полиэтилен, брезент закрепить камнями или ветками), не перемещать;
- одежду и обувь дезинфицировать - на ней вирус может сохраняться длительное время.
Автор:
Теги: земля леопарда
Новости тематики
- Северокорейские рыбаки спокойно разгуливают по приморской земле
- Обитателей "Земли леопарда" может выкосить африканская чума свиней
- На девяти участках дорог в Приморском крае нет проезда
- Северная Корея удерживает российское судно
- Глава "Примгидромета" не комментирует свой "семейный подряд"
- Экс-депутат Законодательного Собрания Приморья получил срок и штраф
- В интернете предупредили о новых "способах и методах фабрикации уголовных дел" силовиками в Приморье
- Приморец ответит за преступления в лихих девяностых
- Арест террористов в Приморье никак не связан с визитом Ким Чен Ына
- В Яковлевском районе Приморья оперативно ликвидируются последствия утечки нефтепродуктов
Новости раздела
- Северокорейские рыбаки спокойно разгуливают по приморской земле
- Обитателей "Земли леопарда" может выкосить африканская чума свиней
- На девяти участках дорог в Приморском крае нет проезда
- Северная Корея удерживает российское судно
- Глава "Примгидромета" не комментирует свой "семейный подряд"
- Чиновники нашли новый способ брать взятки
- В Приморье жителям Большого Камня возвращают горячую воду
- Животных из "китовой тюрьмы" просто выкинули в море (Фото)
- Экс-депутат Законодательного Собрания Приморья получил срок и штраф
- В интернете предупредили о новых "способах и методах фабрикации уголовных дел" силовиками в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России снизят ввозные пошлины на иномарки
- Северокорейские рыбаки спокойно разгуливают по приморской земле
- Авиакомпания S7 бросила владивостокцев в Гонконге на произвол судьбы
- Во Владивостоке появится новый кинотеатр на семь залов
- Новый скандал от Андрея Ищенко: "Я депутат, я знаю здесь всё"
- Повышение налога: Квартиры приморцев "взвесили" на кадастровых весах
- Рейтинг позора: Владивосток не вошёл в список привлекательных для жизни городов ДФО
- Средний чек в магазинах обвалился до минимума
- Экс-мэр Владивостока прошелся по точечной застройке
- Китайцы хотят перетянуть на себя подряд на 45 миллиардов рублей в Приморье
Loading...