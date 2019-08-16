www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.89 р. 100 JPY: 62.04 р.
EUR: 73.46 р. 10 CNY: 93.72 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

На девяти участках дорог в Приморском крае нет проезда

16 Августа 2019, 13:30 | Приморье

Там, где это возможно, работает техника. Восстановление проезда по остальным участкам будет начато после спада воды.

В Хасанском районе в воде 18-й километр дороги Барабаш–Приморская–Перевозная–Безверхово, 2-й километр дороги Хасан–Гвоздево. Также затруднен проезд по дороге к станции Провалово, ведется наблюдение.

В Уссурийском городском округе нет проезда в село Яконовка и на 4-м километре дороги Борисовка–Кугуки–Линевичи–Утесное. Выставлены предупреждающие знаки.

В Пограничном районе проезда нет к селу Духовское от дороги Уссурийск–Пограничный, есть объезд через село Жариково. Также нет проезда к населенному пункту Садовый. Переливы через проезжую часть наблюдаются на участках дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово, подъездах к станции Пржевальского, к Камню-Рыболову и Богуславке. Выставлены предупреждающие знаки.

В Октябрьском районе нет проезда на 3-м километре дороги Гранатовка–Синельниково. Ограничен проезд на участках дороги Доброполье–Николо-Львовское–Покровка–Синельниково. Наблюдаются переливы воды на подъезде к Покровке и Липовцам. В Ханкайском районе наблюдаются переливы воды на дорогах к населенным пунктам: Михайловка, Троицкое, Пархоменко, Мельгуновка, Алексеевка, Дворянка. Проезд есть.

В Пожарском районе проезд ограничен на 16-м километре дороги Игнатьевка–Нижнемихайловка. В Кировском районе подтоплена дорога к станции Ружино.

В Дальнереченском районе после спада воды восстановлен проезд к станции Лазо и на дорогах Лазо–Грушевое, Дальнереченск–Ариадное, Маревка–Поляны.

В Красноармейском районе нет проезда на дороге Лукьяновка–Новополтавка, на месте работает техника для восстановления проезда машин ЧС.

В Хорольском районе наблюдается перелив воды на дорогах Хороль–Поповка–Лукашевка и к селу Приозерное.

 

Фотографии предоставлены муниципалитетами Приморья

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: Тайфун  приморский край 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]