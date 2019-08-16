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На девяти участках дорог в Приморском крае нет проезда
Там, где это возможно, работает техника. Восстановление проезда по остальным участкам будет начато после спада воды.
В Хасанском районе в воде 18-й километр дороги Барабаш–Приморская–Перевозная–Безверхово, 2-й километр дороги Хасан–Гвоздево. Также затруднен проезд по дороге к станции Провалово, ведется наблюдение.
В Уссурийском городском округе нет проезда в село Яконовка и на 4-м километре дороги Борисовка–Кугуки–Линевичи–Утесное. Выставлены предупреждающие знаки.
В Пограничном районе проезда нет к селу Духовское от дороги Уссурийск–Пограничный, есть объезд через село Жариково. Также нет проезда к населенному пункту Садовый. Переливы через проезжую часть наблюдаются на участках дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово, подъездах к станции Пржевальского, к Камню-Рыболову и Богуславке. Выставлены предупреждающие знаки.
В Октябрьском районе нет проезда на 3-м километре дороги Гранатовка–Синельниково. Ограничен проезд на участках дороги Доброполье–Николо-Львовское–Покровка–Синельниково. Наблюдаются переливы воды на подъезде к Покровке и Липовцам. В Ханкайском районе наблюдаются переливы воды на дорогах к населенным пунктам: Михайловка, Троицкое, Пархоменко, Мельгуновка, Алексеевка, Дворянка. Проезд есть.
В Пожарском районе проезд ограничен на 16-м километре дороги Игнатьевка–Нижнемихайловка. В Кировском районе подтоплена дорога к станции Ружино.
В Дальнереченском районе после спада воды восстановлен проезд к станции Лазо и на дорогах Лазо–Грушевое, Дальнереченск–Ариадное, Маревка–Поляны.
В Красноармейском районе нет проезда на дороге Лукьяновка–Новополтавка, на месте работает техника для восстановления проезда машин ЧС.
В Хорольском районе наблюдается перелив воды на дорогах Хороль–Поповка–Лукашевка и к селу Приозерное.
Фотографии предоставлены муниципалитетами Приморья
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