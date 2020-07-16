Приморцы поддерживают действия силовиков в отношении "дела Фургала"

Один из жителей региона написал обращение к президенту Путину

Житель города Лучегорск Приморского края Евгений Бордовский написал обращение к Президенту России Владимиру Путину, в котором выразил свое отношение к последним громким события в соседнем Хабаровском крае. Ниже мы публикуем некоторые тезисы из его письма первому лицу государства.

«Здравствуйте уважаемый Владимир Владимирович! Хочу поблагодарить Вас за арест хабаровского губернатора Сергея Фургала. Сергей Иванович создал в хабаровском крае свой культ личности,и культ одной партии-ЛДПР.Надо отдать ему должное популисткими методами и демагогическими приемами он смог добиться популярности в Хабаровском крае. Много лет прожил в Хабаровске и поэтому мне было печально видеть коллективное безумие, которое разожгли строннники Фургала и проходимцы всех мастей. Прошу Вас наградить сотрудников ФСБ и СК участвовавших в аресте Фургала, Сергей Иванович заигрался и его политические игры, и амбиции поставили под угрозу территориальную целостность России. Я за мир и спокойствие, целостность страны.

В данный момент проживаю в поселке Лучегорск, занимаюсь блоггерской деятельностью, на меня подписаны подростки и пацаны Лучегорска. Мне бы хотелось запечатлеть для истории интервью с ветеранами Великой Отечественной Войны, а также конфликта на острове Даманском .У себя на месте, в Лучегорске, в местной ветеранской организации я понимания не нашел, возможно есть возможность записать видео и выложить на ю-туб в одном из домов ветеранов города Хабаровск или Владивосток, так как мне территориально данные города близки…

Прошу помочь мне в формировании контента направленного на патриотическое воспитание молодежи, а также формирования материала для будущих поколений».

Наш корреспондент связался с Евгением Бордовским и попросил его ответить, что подвигло его на столь резкий шаг.

«Считаю, что Фургал – популист. Он сыграл на борьбе с привилегиями, ввел людей в заблуждение. Он опасный человек. Все считают, что Фургала посадили зря. Люди уверены, что хороший, навел порядок. А я считаю, что он играет на сепаратизме и очень опасный. Ведь не просто так был врачом, а потом вдруг стал бизнесменом. В целом считаю, что он заигрался, потерял чувство реальности. Еще многие полагают, что все, что сейчас происходит (после ареста Фургала), придумано, что это провокации.

Люди не объективно оценивают работу Фургала, не знают многих подводных камней, а они есть. Но люди все реально знают, как оно обстояло в нулевых, как дела делались. Их очень мало, потому что выросло поколение, которое не знает ни девяностых, ни нулевых...

Кто-то просто не понимает, что это такое, потому что в связи с давностью оно не актуально и кажется неправдоподобным. Нулевые ушли и люди его не воспринимают как предпринимателя. Все воспринимают его как доброго дядю. Согласитесь такого же не бывает, что человек был врачом, а потом у него бизнес в Комсомольске-на- Амуре.

Это моё мнение, что он не белый и пушистый, однозначно.

Я считаю, если бы захотели сделать какую-то подставу, сделали бы проще и легче. Так что уверен, дело Фургала реально.