Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцы поддерживают действия правоохранителей в отношение "дела Фургала"
Один из жителей региона написал обращение к президенту Путину
Житель города Лучегорск Приморского края Евгений Бордовский написал обращение к Президенту России Владимиру Путину, в котором выразил свое отношение к последним громким события в соседнем Хабаровском крае. Ниже мы публикуем некоторые тезисы из его письма первому лицу государства.
«Здравствуйте уважаемый Владимир Владимирович! Хочу поблагодарить Вас за арест хабаровского губернатора Сергея Фургала. Сергей Иванович создал в хабаровском крае свой культ личности,и культ одной партии-ЛДПР.Надо отдать ему должное популисткими методами и демагогическими приемами он смог добиться популярности в Хабаровском крае. Много лет прожил в Хабаровске и поэтому мне было печально видеть коллективное безумие, которое разожгли строннники Фургала и проходимцы всех мастей. Прошу Вас наградить сотрудников ФСБ и СК участвовавших в аресте Фургала, Сергей Иванович заигрался и его политические игры, и амбиции поставили под угрозу территориальную целостность России. Я за мир и спокойствие, целостность страны.
В данный момент проживаю в поселке Лучегорск, занимаюсь блоггерской деятельностью, на меня подписаны подростки и пацаны Лучегорска. Мне бы хотелось запечатлеть для истории интервью с ветеранами Великой Отечественной Войны, а также конфликта на острове Даманском .У себя на месте, в Лучегорске, в местной ветеранской организации я понимания не нашел, возможно есть возможность записать видео и выложить на ю-туб в одном из домов ветеранов города Хабаровск или Владивосток, так как мне территориально данные города близки…
Прошу помочь мне в формировании контента направленного на патриотическое воспитание молодежи, а также формирования материала для будущих поколений».
Наш корреспондент связался с Евгением Бордовским и попросил его ответить, что подвигло его на столь резкий шаг.
«Считаю, что Фургал – популист. Он сыграл на борьбе с привилегиями, ввел людей в заблуждение. Он опасный человек. Все считают, что Фургала посадили зря. Люди уверены, что хороший, навел порядок. А я считаю, что он играет на сепаратизме и очень опасный. Ведь не просто так был врачом, а потом вдруг стал бизнесменом. В целом считаю, что он заигрался, потерял чувство реальности. Еще многие полагают, что все, что сейчас происходит (после ареста Фургала), придумано, что это провокации.
Люди не объективно оценивают работу Фургала, не знают многих подводных камней, а они есть. Но люди все реально знают, как оно обстояло в нулевых, как дела делались. Их очень мало, потому что выросло поколение, которое не знает ни девяностых, ни нулевых...
Кто-то просто не понимает, что это такое, потому что в связи с давностью оно не актуально и кажется неправдоподобным. Нулевые ушли и люди его не воспринимают как предпринимателя. Все воспринимают его как доброго дядю. Согласитесь такого же не бывает, что человек был врачом, а потом у него бизнес в Комсомольске-на- Амуре.
Это моё мнение, что он не белый и пушистый, однозначно.
Я считаю, если бы захотели сделать какую-то подставу, сделали бы проще и легче. Так что уверен, дело Фургала реально.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Приморцы поддерживают действия правоохранителей в отношение "дела Фургала"
- Отец с тремя детьми прятался в лесу от COVID-19 в Приморье
- Счетная палата нашла нарушения при покупке в госсобственность погранпереходов в Приморье
- Приморец дважды попался на незаконной туристической деятельности
- Приморье признано российским лидером по числу нарушений режима самоизоляции
- В Находке загорелся крупнейший в мире плавзавод
- Засыпанную углем Находку решили добить мазутом
- Самолет, вылетевший из Владивостока в Москву, совершил экстренную посадку в Хабаровске
- Краевой суд окончательно отстранил главу района от должности
- Краевой суд в Приморье отменил решение районного по резонансному делу
Новости раздела
- Приморцы поддерживают действия правоохранителей в отношение "дела Фургала"
- Голосование в Приморье попытались дискредитировать
- Перекрытие дорог в Находке активистами-экологами возмутило жителей города
- "Председатель исполнительного комитета Уссурийска" вышел на свободу
- Отец с тремя детьми прятался в лесу от COVID-19 в Приморье
- Счетная палата нашла нарушения при покупке в госсобственность погранпереходов в Приморье
- Приморец дважды попался на незаконной туристической деятельности
- Приморье признано российским лидером по числу нарушений режима самоизоляции
- В Находке загорелся крупнейший в мире плавзавод
- Полицейские штрафуют нарушителей режима самоизоляции тысячами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Президент России "все прекрасно знает" о "воровстве богатых ребят"
- В Арсеньеве 142 заболевших коронавирусом
- Зачинщики бунта: в СМИ прозвучали имена организаторов незаконной акции в Хабаровске
- В море и на берегу
- Кабмин утвердил передачу аэропорта Магадана в собственность региона
- Константин Шестаков: "Я буду отдыхать в Приморье"
- В России предложили провести деноминацию рубля
- Яровая, Рогозин, Котюков...
- Проверку гостиниц и баз отдыха необходимо ускорить
- Посетители магазинов в Кавалерово отказываются соблюдать масочный режим