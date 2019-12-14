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Бывший тренер баскетбольного клуба "Спартак-Приморье" опять попал в неприятную историю

14 Декабря 2019, 11:32 | Приморье

В машине главного тренера сахалинского баскетбольного клуба, якобы, нашли наркотики

Полиция проводит проверку по факту обнаружения, предположительно, наркотиков у главного тренера баскетбольного клуба "Восток-65" (Южно-Сахалинск) Эдуарда САНДЛЕРА, ранее возглавлявшего баскетбольный клуб "Спартак-Приморье". Г-н Сандлер считает, что его элементарно "подставили", используя одну из пластиковых бутылок, которыми он пользуется во время проведения матчей.

"13 декабря под передним сидением автомобиля была обнаружена пластиковая бутылка с веществом растительного происхождения, предположительно, наркотическим. Вещество направлено на исследование. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал представитель управления МВД России по Сахалинской области.

По информации управления, Сандлер был очень взволнован при проверке документов сотрудниками ГИБДД. В связи с этим и было принято решение провести осмотр автомобиля. Мера пресечения в отношении тренера клуба пока не определена.

В своем Telegram-канале Сандлер заявил, что бутылку ему подбросили, а в наркологическом диспансере у него ничего не обнаружили.

Г-н Сандлер родился во Владивостоке. В 2007 году основал ООО "СпортМаркетингГрупп", которое специализировалось на проведении спортивных мероприятий в Приморском крае. В августе 2015 года Сандлер стал президентом профессионального спортивного клуба (ПСК) "Сахалин" и главным тренером баскетбольной команды "Сахалин". В 2016 году был осужден на два года колонии. Фрунзенский суд Владивостока признал его виновным в мошенничестве при получении субсидий на 6 млн рублей. Через год он вышел из колонии по УДО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото БК "Восток-65"

Автор:
Теги: баскетбол  Сахалин  полиция  эдуард сандлер 



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