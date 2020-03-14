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Засыпанную углям Находку решили добить мазутом

14 Марта 2020, 12:28 | Приморье

В приморском городе из-за разгерметизации емкости разлилось 2,5 тысячи тонн мазута

В Находке введен режим ЧС муниципального характера после взрыва и розлива мазута. «Нет жертв при таком выбросе большого количества мазута - порядка 2,5 тысячи тонн, по предварительным подсчетам. Территория котельной залита, часть мазута сошла по косогору и зашла на лед. Система теплоснабжения Находки не будет нарушена, работают котлы в штатном режиме, запасы мазута есть. Сейчас предстоит устранить последствия... Решением КЧС Находкинского городского округа введен режим ЧС", - цитирует губернатора края Олега Кожемяко РИА «Новости».

 

По словам губернатора, разгерметизация емкости произошла из-за взрыва. "Правоохранители разбираются в причинах взрыва", - сказал он.

По его оценке, работы по очистке территории займут несколько дней. На озере Соленом, куда стекла часть мазута, надо будет выкалывать загрязненный лед.

Пока, по данным краевого управления МЧС, собрано 300 кубометров разлившегося топлива. Ликвидацией последствий разлива занимаются 144 человека, задействовано 35 единиц техники.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: экология  приморье  губернатор  мазут  Находка  прокуратура 



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