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У Олега Кожемяко пропала собака
Губернатор Приморского края попросил помощи у своих подписчиков в социальных сетях
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил помощи у своих подписчиков в социальных сетях в поиске собаки Юки породы акита-ину.
Как сообщил в соцсетях глава региона, Юки пропала в субботу в районе станции Санаторной:
«Друзья, в эту субботу, пока был в командировке по краю, пропала моя собака - породы акита ину рыжего окраса по кличке Юка. Потерялась в районе станции Санаторной. Если вдруг найдёте ее или знаете о местонахождении моей любимицы, пишите в Директ. Буду вам очень благодарен! Прошу вас поделиться данной публикацией на своих страницах, может так получится быстрее найти Юки!», - сообщил Олег Кожемяко.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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