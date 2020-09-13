У Олега Кожемяко пропала собака

Губернатор Приморского края попросил помощи у своих подписчиков в социальных сетях

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил помощи у своих подписчиков в социальных сетях в поиске собаки Юки породы акита-ину.

Как сообщил в соцсетях глава региона, Юки пропала в субботу в районе станции Санаторной:

«Друзья, в эту субботу, пока был в командировке по краю, пропала моя собака - породы акита ину рыжего окраса по кличке Юка. Потерялась в районе станции Санаторной. Если вдруг найдёте ее или знаете о местонахождении моей любимицы, пишите в Директ. Буду вам очень благодарен! Прошу вас поделиться данной публикацией на своих страницах, может так получится быстрее найти Юки!», - сообщил Олег Кожемяко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.