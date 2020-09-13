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В жилом доме в Хорольском районе прогремел взрыв
В одном из жилых домов в селе Вознесенка Хорольского района Приморья утром в воскресенье, 13 сентября, предположительно произошел хлопок.
Хлопок произошел в двухэтажном доме в селе Вознесенка, расположенном на улице Первомайская, 2. Всего в доме 12 квартир, здание не газифицировано. Всех жильцов – более 20 человек – эвакуировали в местный дом культуры. Под завалами предположительно находится мужчина 1940 года рождения.
«По предварительной информации под завалами стен и кровли перекрытия находится житель квартиры. Причины хлопка и последствия уточняются», – уточнили в УМВД России по Приморскому краю.
Со слов соседей, он сначала сжег расположенный рядом сарай, потом поджег гараж, после чего уже произошел хлопок в его квартире. На месте найден газовый баллон.
Для оказания помощи подготовлена группа спасателей из 10 человек. На место ЧП выехал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который проведет оперативное совещание.
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