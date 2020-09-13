В жилом доме в Хорольском районе прогремел взрыв

В одном из жилых домов в селе Вознесенка Хорольского района Приморья утром в воскресенье, 13 сентября, предположительно произошел хлопок.

Хлопок произошел в двухэтажном доме в селе Вознесенка, расположенном на улице Первомайская, 2. Всего в доме 12 квартир, здание не газифицировано. Всех жильцов – более 20 человек – эвакуировали в местный дом культуры. Под завалами предположительно находится мужчина 1940 года рождения.

«По предварительной информации под завалами стен и кровли перекрытия находится житель квартиры. Причины хлопка и последствия уточняются», – уточнили в УМВД России по Приморскому краю.

Со слов соседей, он сначала сжег расположенный рядом сарай, потом поджег гараж, после чего уже произошел хлопок в его квартире. На месте найден газовый баллон.

Для оказания помощи подготовлена группа спасателей из 10 человек. На место ЧП выехал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который проведет оперативное совещание.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.