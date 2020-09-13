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Будьте осторожны: Супертайфун уже в Приморье
Приморцам советуют без особой надобности не выходить из дома
Как сообщает Примгидромет, сегодня, 13 сентября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. Пока в южной половине края сильный, местами очень сильный дождь, в северной половине - местами небольшой и умеренный дождь. Ветер северный умеренный, на побережье порывы до 20 м/с. Температура воздуха +16… +21°C .
Во Владивостоке с утра дождь, который может усилиться после обеда, вечером - сильный. Ветер северный сильный. Температура воздуха +14… +16°C.
Напомним, что ранее Управление МЧС по Приморскому краю разослало предупреждения о подходе к региону нового тайфуна. Причем, предполагается, что он будет гораздо мощнее и разрушительнее, чем два недавних тайфуна «Майсак» и «Хайшен». Первый, напомним, по оценкам синоптиков, оказался самым мощным за всю историю метеонаблюдений в регионе. Приморье и Владивосток до сих пор не оправились от его последствий.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю просит граждан воздержаться от отдыха на побережье, на период действия прогноза не покидать пределы населённых пунктов, а также отказаться от выхода в акваторию на маломерных судах.
Во Владивостоке обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города: (423) 222 23 33. О проблемах также можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС:
Ленинский район – (423) 222 38 75;
Фрунзенский район – (423) 261 43 92;
Советский район – (423) 261 42 81;
Первореченский район – (423) 261 44 78;
Первомайский район – (423) 261 43 04.
Фото Марии ПУШКАРЕВОЙ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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