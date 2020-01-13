Начальник приморского угро погорел на древесине

Бывший глава угрозыска Приморья получил 1,5 года колонии-поселении за незаконный бизнес

Экс-начальник Управления уголовного розыска УМВД РФ по Приморскому краю Андрей Миляев признан виновным в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) и приговорен к 1,5 годам колонии-поселении.

Рассмотрение дела велось во Фрунзенском райсуде Владивостока в особом порядке, полковник полиции признал свою вину. Представитель райсуда Николай Стасенко сообщил, что прокуратура края уже подала апелляционное представление на приговор. В прокуратуре региона пояснили, что представление обусловлено «процессуальными нарушениями», допущенными в ходе судебных заседаний. Гособвинение в качестве наказания запрашивало 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Андрей Миляев был задержан в конце июля прошлого года. В квартире и рабочем кабинете 50-летнего Миляева были проведены обыски. Совместную операцию проводили сотрудники УФСБ и следователи Шестого следственного управления ГСУ СКР (дислокация в Хабаровске). Первоначально полковнику инкриминировалась 285-я статья УК (злоупотребление должностными полномочиями ). Некоторые приморские СМИ сообщили, что при обыске в квартире высокопоставленного полицейского были обнаружены наличными более 1 млрд руб. Но официальный представитель СКР Светлана Петренко заверила, что сумма изъятых средств составила «порядка 1 млн руб».

Дело полковника Миляева связано со злоупотреблениями в лесной отрасли. По данным следствия, Андрей Миляев в 2016 году совместно со своим знакомым предпринимателем организовали в приморском Дальнегорске пункт по приему, хранению и переработке древесины. Полковник инвестировал в проект свыше 11 млн руб., а затем ежемесячно получал доход до 500 тыс руб. На предприятии незаконно работали граждане КНР и Андрей Миляев, считает следствие, им покровительствовал, заранее предупреждая о проверках. По информации СКР, «предприниматель передал за период с 2018 по 2019 года Миляеву в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины, денежные средства в общей сумме более 5 млн. руб».

Алексей Миляев возглавлял Управление уголовного розыска с 29 июля 2013 года. Карьеру он начал в декабре 1992 года с должности младшего инспектора уголовного розыска ОВД Советского района Владивостока. Работал оперуполномоченным отделения по борьбе с имущественными преступлениями, оперуполномоченным Межрайонного отдела по раскрытию заказных убийств при УВД Приморского края. В 2008 году занял пост начальника оперативно – розыскной части № 4 по линии уголовного розыска УВД по Приморскому краю. Вскоре после возбуждения уголовного дела Миляев был уволен из полиции в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Полковник Миляев стал вторым высокопоставленным сотрудником УМВД по Приморью, попавшим под уголовное преследование. В настоящее время в Приморском краевом суде слушается дело бывшего заместителя начальника УМВД РФ по Приморью - начальника следственного управления Ильи Шамратова. Он обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По информации СКР, полковник Шамратов вынуждал подчиненных делиться премиями. По версии следствия, общая сумма «откатов»в 2013-17 годах составила 12 млн руб. Илья Шамратов признает факт сбора средств, но утверждает, что деньги тратились на «благие цели», в частности на помощь детскому дому.