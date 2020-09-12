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На Приморье надвигается нечто ужасающее

12 Сентября 2020, 15:47 | Приморье

На 13-14 сентября в крае объявлено штормовое предупреждение – жителям края рекомендовано без особой надобности не выходить из дома

Управление МЧС по Приморскому краю разослало предупреждения о подходе к региону нового тайфуна. Причем, предполагается, что он будет гораздо мощнее и разрушительнее, чем два недавних тайфуна «Майсак» и «Хайшен».

Первый, напомним, по оценкам синоптиков, оказался самым мощным за всю историю метеонаблюдений в регионе. Приморье и Владивосток до сих пор не оправились от его последствий. «Майскак» с силой ветра в 43 метра в секунду вызвал разрушительные последствия на всех территории Приморского края. Особо сильно от стихии пострадали Владивосток и Находка.

Ураганный ветер тогда ронял деревья, рекламные конструкции, срывал обшивку домов. В разные моменты без электричества из-за аварий оставались до 100 тыс. потребителей в регионе. Увы, эти разрушительное действие стихии не обошлось: супертайфун нанёс не только повреждения инфраструктуре и имуществу, но и привёл к жертвам. Погибло три человека, а еще 55 получили различные травмы.

Новую погодную напасть также можно смело называть супертайфуном. Стихии такой силы юг Приморья в обозримом прошлом не знал.

Теперь без эмоций. В связи с развитием над Японским морем активного циклона и смещением его вблизи южного побережья днём в воскресенье, 13 сентября, ночью и утром в понедельник, 14 сентября, в южной половине Приморского края пройдут сильные дожди (от 15 до 45 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные (50 мм и более за 12 часов и менее). Общее количество осадков может достигнуть 40-60% от нормы за месяц (30-75 мм), предупреждает Примгидромет.

Во Владивостоке и на южном побережье Приморского края ожидается усиление северного, северо-восточного ветра до 15-22 м/с. В Заливе Петра Великого и по югу района мыс Поворотный — мыс Золотой ожидается высота волн 2,5-4 метра. На побережье — подъём уровня моря, близкий к критическому.

Дожди вызовут формирование новой волны паводков на реках южных и юго-восточных районов Приморского края с предполагаемым подъёмом уровня воды преимущественно на 0,5-1,5 метра, на отдельных малых реках — до 2,3 метра. Возможно подтопление пониженных территорий и хозяйственных объектов.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю просит граждан воздержаться от отдыха на побережье, на период действия прогноза не покидать пределы населённых пунктов, а также отказаться от выхода в акваторию на маломерных судах.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Тайфун  МЧС  стихия  ветер  осадки  приморский край  разрушения  ураган 



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