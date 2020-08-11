Арбитражный суд опровергает

В сообщении распространена информация, не соответствующая действительности

На официальном сайте электронного периодического издания «Золотой Рог - пресса» («Zrpress») от 24 июля 2020 года размещено информационное сообщение под заголовком «В дело «Находка против «Аттис Энтерпрайс» ждут новых свидетелей»

В данном сообщении была распространена информация, не соответствующая действительности:

«Изначально дело должна была вести председатель 6-го судебного состава Арбитражного суда Приморского края Анна Лошакова»; «По результатам опубликованных в СМИ материалов, Анна Лошакова подала заявление о прекращении судебных полномочий, в связи с уходом в почетную отставку».

Руководствуясь ст. 43 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 01.03.2020) «О средствах массовой информации» требуем от редакции опровержения сведений, не соответствующих действительности.

1. В Арбитражном суде Приморского края для формирования состава суда действует система автоматического распределения дел и заявлений, то есть выбор судьи, которому передается дело для рассмотрения, осуществляется в автоматическом режиме, с учетом нагрузки и определенной в установленном порядке специализацией судей. После обработки документа группой регистрации, специалист подразделения делопроизводства передает исковое заявление непосредственно судье, определенному системой автоматизированного распределения. Из этого следует, что приведенный в информационном сообщении довод «Изначально дело должна была вести председатель 6-го судебного состава Арбитражного суда Приморского края Анна Лошакова» - не соответствует действительности.

2. Заявление о прекращении судебных полномочий, в связи с уходом в почетную отставку, судьей было написано 22 мая 2020 года. Задолго до опубликованных в СМИ материалов, так как публикации в ряде средств массовой информации датируются от 18 июня 2020 года. Из этого следует, что приведенный в информационном сообщении довод «По результатам опубликованных в СМИ материалов, Анна Лошакова подала заявление о прекращении судебных полномочий, в связи с уходом в почетную отставку» - не соответствует действительности.

Пресс-секретарь Сорокина Инга Владимировна.