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Арбитражный суд опровергает
В сообщении распространена информация, не соответствующая действительности
На официальном сайте электронного периодического издания «Золотой Рог - пресса» («Zrpress») от 24 июля 2020 года размещено информационное сообщение под заголовком «В дело «Находка против «Аттис Энтерпрайс» ждут новых свидетелей»
В данном сообщении была распространена информация, не соответствующая действительности:
- «Изначально дело должна была вести председатель 6-го судебного состава Арбитражного суда Приморского края Анна Лошакова»;
- «По результатам опубликованных в СМИ материалов, Анна Лошакова подала заявление о прекращении судебных полномочий, в связи с уходом в почетную отставку».
Руководствуясь ст. 43 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 01.03.2020) «О средствах массовой информации» требуем от редакции опровержения сведений, не соответствующих действительности.
1. В Арбитражном суде Приморского края для формирования состава суда действует система автоматического распределения дел и заявлений, то есть выбор судьи, которому передается дело для рассмотрения, осуществляется в автоматическом режиме, с учетом нагрузки и определенной в установленном порядке специализацией судей. После обработки документа группой регистрации, специалист подразделения делопроизводства передает исковое заявление непосредственно судье, определенному системой автоматизированного распределения. Из этого следует, что приведенный в информационном сообщении довод «Изначально дело должна была вести председатель 6-го судебного состава Арбитражного суда Приморского края Анна Лошакова» - не соответствует действительности.
2. Заявление о прекращении судебных полномочий, в связи с уходом в почетную отставку, судьей было написано 22 мая 2020 года. Задолго до опубликованных в СМИ материалов, так как публикации в ряде средств массовой информации датируются от 18 июня 2020 года. Из этого следует, что приведенный в информационном сообщении довод «По результатам опубликованных в СМИ материалов, Анна Лошакова подала заявление о прекращении судебных полномочий, в связи с уходом в почетную отставку» - не соответствует действительности.
Пресс-секретарь Сорокина Инга Владимировна.
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