Приморье признано российским лидером по числу нарушений режима самоизоляции

В списке «победителей» также числятся другие южные регионы страны

Приморский край и южные регионы России являются лидерами по числу нарушений режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России МВД Юрия Валяева.

Он рассказал, что по соотношению количества составленных протоколов к числу жителей, в данный момент лидерские позиции занимают Краснодарский, Ставропольский, Приморский края, а также Республика Дагестан.

При этом Валяев указал на нерепрезентативность абсолютных значений такой статистики, поскольку все российские регионы различаются по численности населения.

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