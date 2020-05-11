Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморье признано российским лидером по числу нарушений режима самоизоляции
В списке «победителей» также числятся другие южные регионы страны
Приморский край и южные регионы России являются лидерами по числу нарушений режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России МВД Юрия Валяева.
Он рассказал, что по соотношению количества составленных протоколов к числу жителей, в данный момент лидерские позиции занимают Краснодарский, Ставропольский, Приморский края, а также Республика Дагестан.
При этом Валяев указал на нерепрезентативность абсолютных значений такой статистики, поскольку все российские регионы различаются по численности населения.
Фото Vl.Ru.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Приморье признано российским лидером по числу нарушений режима самоизоляции
- В Находке загорелся крупнейший в мире плавзавод
- Засыпанную углем Находку решили добить мазутом
- Самолет, вылетевший из Владивостока в Москву, совершил экстренную посадку в Хабаровске
- Краевой суд окончательно отстранил главу района от должности
- Краевой суд в Приморье отменил решение районного по резонансному делу
- Начальник приморского угро погорел на древесине
- Военнослужащие в Приморье перестарались, выполняя приказ командира
- Бывший тренер баскетбольного клуба "Спартак-Приморье" опять попал в неприятную историю
- Суд в Приморье освободил из-под ареста верующих, обвиняемых в экстремизме
Новости раздела
- Приморье признано российским лидером по числу нарушений режима самоизоляции
- В Находке загорелся крупнейший в мире плавзавод
- Полицейские штрафуют нарушителей режима самоизоляции тысячами
- Засыпанную углем Находку решили добить мазутом
- Самолет, вылетевший из Владивостока в Москву, совершил экстренную посадку в Хабаровске
- Краевой суд окончательно отстранил главу района от должности
- Краевой суд в Приморье отменил решение районного по резонансному делу
- Браконьеры отправляли контрабандную икру из Хабаровска в Краснодар по почте
- Начальник приморского угро погорел на древесине
- Военнослужащие в Приморье перестарались, выполняя приказ командира
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Россиянам будут выдавать еще один паспорт
- "Адмирал" больше не будет высасывать из края сотни миллионов рублей
- COVID-19: Находка учиться жить в закрытом режиме
- Не покидать места проживания: Ограничения из-за коронавируса продлены в Приморье до 1 июня
- Город авиаторов зашел на второй круг
- Стали известны результаты анализов на коронавирус у 17 сотрудников скорой помощи Находки
- Учебный год в школах Приморья может быть завершен досрочно
- COVID-19: Находку закроют из-за коронавируса
- Студентка из Китая погибла после падения из окна общежития ДВФУ
- COVID-19: За сутки число заболевших коронавирусом в Приморье выросло на 88 человек