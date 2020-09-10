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Задержан бывший заместитель экс-губернатора Владимира Миклушевского
Василий Усольцев подозревается в легализации незаконно полученных 143,5 млн рублей
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева. Экс-чиновнику инкриминируется незаконное участие в предпринимательской деятельности, в результате чего он получил 143,5 млн руб. Деньги были легализованы путем вложения в другой бизнес. Ранее Василий Усольцев был приговорен к крупному штрафу за незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Сегодня СКР по Приморью сообщил о задержании бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева. Он подозревается в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По версии следствия, в период времени с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года бывший первый вице-губернатор Усольцев, вопреки запрету, установленному законодательством, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. Чтобы скрыть незаконно полученные доходы, он, полагает следствие, перевел через подконтрольных лиц, «свыше 143,5 млн руб. в качестве процентного займа на счет коммерческой организации». «Тем самым легализовал денежные средства, приобретенные в результате совершенного им преступления», - делают вывод в СКР по Приморью.
В свою очередь глава компании (его имя не разглашается) заключил более 50 договоров процентного займа для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению Василием Усольцевым этими деньгами. Бизнесмен также задержан.
В рамках расследования уголовного дела проведены обыски, изъята документация. В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения.
Получить комментарий представителей защиты не удалось.
Это уже второе уголовное дело в отношении Василия Усольцева. В декабре 2018 года он был признан виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), находясь на посту первого вице-губернатора Приморья. Стоит отметить, что первоначально бывший чиновник обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, получил от коммерческих структур за покровительство их деятельности взятку в размере 18 млн руб. Но в итоге Василий Усольцев отделался штрафом в размере 6,3 млн руб. Как говорилось в постановлении Фрунзенского райсуда Владивостока, размер штрафа экс-чиновнику был установлен «в размере его заработной платы за период 1 года 10 месяцев 7 дней замещения государственных должностей в администрации Приморского края».
Василий Усольцев в 2003 году был избран депутатом Госдумы по Арсеньевскому одномандатному избирательному округу. Через десять лет Усольцев стал помощником губернатора Приморья Владимира Миклушевского. В январе 2014 года он стал вице-губернатором, а через пять месяцев повышен до статуса первого вице-губернатора. За время службы в команде Миклушевского Василий Усольцев курировал вопросы финансов, экономики и развития предпринимательства, промышленности, транспорта, дорожного хозяйства, земельных и имущественных отношений. После назначения 4 октября 2017 года указом президента Путина врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко Усольцев сохранил за собой пост первого вице-губернатора, но в начале ноября он добровольно ушел в отставку.
Алексей ЧЕРНЫШЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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