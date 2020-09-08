Топ-менеджер "Тереховского завода ЖБИ" задержан в Приморье

Баллотируясь в мэры села Безверхово Сергей Заикин, по информации избиркома, представил фальшивый диплом

Сегодня, 8 сентября, в Приморье полиция в результате проведённой спецоперации задержала на трассе «Раздольное - госграница» кандидата в мэры одного из населённых пунктов.

Задержанным оказался Сергей Заикин. Ранее, в ходе проверки документов, представленных в территориальную избирательную комиссию Хасанского района кандидатом на должность главы Безверховского сельского поселения Сергеем Заикиным, было установлено, что им был представлен диплом Уссурийской сельхозакадемии по специальности «охотовед». Однако в самом вузе информацию о выдаче такого документа не подтвердили. Члены избиркома сразу обратились в полицию с заявлением по данному факту.

Согласно статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации за такое деяние может грозить ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 2 года.

Как сообщалось ранее в ряде СМИ и в телеграм-каналах, полицейские не смогли отыскать Заикина ни по месту его работы, а это «Тереховский завод ЖБИ», ни по месту жительства в Уссурийске. Что любопытно, на неоднократные призывы явиться в отдел полиции кандидат на столь ответственный пост также не реагировал.

По информации из компетентных источников, сегодня, 8 сентября, Сергей Заикин был вновь вызван на допрос, однако на него не явился, обосновав свой отказ, внимание, необходимостью участия во встрече с избирателями. Это был уже откровенный перебор. И за ним выехал наряд. Встреча с населением уже не состоится. А вот встреча со следователями и оперативными работниками, как сообщают источники в правоохранительных органах, очень даже состоялась - сейчас с Сергеем Заикиным проводятся оперативные мероприятия сотрудниками полиции. О его процессуальном статусе в деле об использовании на выборах поддельного диплома пока не сообщается.

Известно, что на должность мэра Безверхово претендуют в данное время «единоросс» Елена Малышкина (бывший начальник районного отдела образования), самовыдвиженцы Даниил Дерявко (предприниматель), Иннокентий Меркулов (домохозяин) и Василий Корниенко (сотрудник полиции).

Ранее сообщалось, что действующий глава Безверхово самовыдвиженец Леонид Васюкевич был снят с дистанции районным избиркомом, так как не сумел собрать достаточное количество действительных подписей в свою поддержку. В дальнейшем мэр обращался в судебные органы с иском к избиркома, но получил отказ.

Сами выборы главы Безверховского сельского поселения пройдут в единый день голосования 13 сентября.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.