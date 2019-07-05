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Глава "Примгидромета" не комментирует свой "семейный подряд"

05 Июля 2019, 07:10 | Приморье

Внимание СМИ к персоне руководителя главного погодного ведомства края остается безответным

За последние несколько недель руководитель ФГБУ «Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Борис Кубай стал в Приморье чуть ли не ньюсмейкером №1 для региональных СМИ. И капризная приморская погода начала лета, которую Борис Викторович любит предсказывать публично и лично, здесь не причем. Вместо привычных тайфунов, дождей и повышенного давления, в его речи появились обороты, которые можно скорее отнести к бизнесу, нежели к основной работе главного метеоролога края.

К примеру, Борис Кубай неожиданно начал раздавать советы, касающиеся стиля управления бизнесом компаниям, грузящим уголь в портах Приморского края. Для членов экспертного сообщества это стало неожиданностью и справедливо вызвало подозрения по поводу его возможной ангажированности кем-либо из участников отрасли.

При ближайшем рассмотрении семейного портрета главного метеоролога края выяснилось, что жена Кубая, его племянник, сын и невестка являются действующими сотрудниками или коммерческими партнерами ФГБУ «Приморское УГМС».

Выяснилось также, что сын руководителя «Примгидромета» Дмитрий Кубай уже со своей бывшей женой Натальей и партнерами учредили некоммерческое партнерство «АйТи-проект», которое расположилось в здании «Примгидромета». Впоследствии Кубай-младший организовал рекламное агентство «Студия Черный Лис» (выручка составила четыре миллиона рублей), ООО «Метеосервис» (выручка более пяти миллионов) и ООО «Высокие технологии» (выручка свыше 8,5 миллионов рублей). Все эти фирмы развивались по мере того, как упрочивались позиции Бориса Кубая на должности руководителя ФГБУ «Приморское УГМС».

Стоит также отметить, что последнее интервью по проблемам контроля за состоянием экологии в районе угольной перевалки в городе Находке Борис Кубай давал Марине Парфеновой, которая является редактором сайта «Примпогода.ру» и по совместительству женой его сына. В свою очередь, правообладатель этого сайта - то самое ООО «Высокие технологии», учрежденное Дмитрием Кубаем и Мариной Парфеновой. К слову говоря, Парфенова - руководитель компании.

Но самое интересное заключается в следующем. Все указанные компании так или иначе связаны с бюджетным Примгидрометом: ООО «Студия Черный Лис» правообладатель ресурса ФГБУ «Приморское УГМС», «Высокие технологии» правообладатель сайта Примпогода, где размещают материалы ООО «Метеосервис», а руководство всем этим осуществляют, как сказано выше, сын Бориса Кубая и его невестка.

Также «Метеосервис» принимает участие в торгах за государственные контракты и является конкурентом Примгидромету. Среди его клиентов замечены Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки, Росморпорт, «Роснефть – морской терминал Находка», Дальневосточная генерирующая компания и другие крупнейшие компании. Однако, несмотря на все вышеизложенное, такой конкурент у главы ФГБУ «Приморское УГМС» не вызывает беспокойства. Оно и понятно - предприятием владеет его сын.

Вот такая погода, оказывается, сложилась в высоких кабинетах местного гидромета. Возможно, что пора бы уже и разогнать туман, за которым укрываются интересы семейства кудесников погоды. И не только...

 

 

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Теги: погода  Примгидромет 



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