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Чиновники нашли новый способ брать взятки
В Приморье предпринимателю было предложено купить у определенной компании 60 огнетушителей
Вместо прямой передачи денег за свою благосклонность чиновники стали навязывать бизнесу платные товары и услуги. Как сообщается в исследовании "Бизнес - барометр коррупции", покупать ненужные товары по требованию госслужащих приходится 15% предпринимателей. А треть бизнесменов сталкиваются с этим время от времени, сообщает газета «Золотой Рог».
Чаще всего бизнес принуждают к оплате за ненужные услуги при получении разрешений, проверке санитарно-эпидемиологических норм, подключении инженерных сетей, а также вывозе твердых бытовых отходов.
В результате, издержки бизнеса на взятки чиновникам возросли. Ранее самой распространенной суммой оплаты за благосклонность чиновника называлась сумма в несколько тысяч рублей. Теперь же на навязанные товары и услуги предпринимателям приходится тратиться по 50 тысяч рублей, а иногда и по 500 тысяч.
Так, один из предпринимателей, отказавшийся обнародовать свою фамилию, сообщил, что для успешного прохождения проверки ему было настоятельно рекомендовано купить у определенной компании 60 огнетушителей.
Кроме того, по данным опроса, 18% предпринимателей считают, что уровень коррупции за год вырос.
Практика навязывания чиновниками определенных товаров и услуг как минимум означает конфликт интересов, поскольку чиновник фактически рекомендует предпринимателю заключить договор с конкретным юридическим лицом, заключил директор департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда Дмитрий Баснак.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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